„Česká republika potřebuje dobré spojení a mám radost, že se nám daří i rekordními investicemi do dopravní infrastruktury - 150 miliard loni, 150 miliard letos - ty věci rozhýbat a konečně se můžeme těšit," pochválil postup stavby Fiala. Podle ŘSD by na konci letošního roku mohlo být rozestavěno až 60 kilometrů budoucí dálnice D35, která mimo jiné propojí také Jičín s Hradcem Králové a Severní Moravou.

Důležitý milník

I tento úsek bude podle Radka Mátla stěžejní pro zdárné dokončení dálničního propojení Jičínska a krajského města. „V pondělí 18. března by se měly podávat nabídky na ten úsek Sadová-Plotiště a my potřebujeme tento úsek zahájit co nejdříve i z toho důvodu, abychom tento úsek mohli napojit na tu stávající silnici I/35. Právě to napojení a výstavba mimoúrovňové křižovatky Sadová je milníkem na této stavbě a předpokládáme, že ještě v průběhu letošního roku bychom tu stavbu zahájili, aby byla tato křižovatka dokončena do konce roku 2025 a uvedena do provozu jako součást této stavby, která se v současné době realizuje," vysvětlil ředitel ŘSD.

Na druhé straně realizovaného úseku u Hořic se v budoucnu napojí další úsek D35 do směrem na Jičín, jehož součástí bude další mimoúrovňová dálniční křižovatka a obchvat Úlibic. I tady vidí Mátl naději na brzké zahájení stavebních prací.

„Úsek Hořice-Úlibice je 16 kilometrů dlouhý a stavbu zahájíme v příštím roce. A brzy snad vypíšeme výběrové řízení na obchvat Úlibic, to je úsek pouhých 1,5 km dlouhý. Chceme všechny tyto stavby dokončit do konce roku 2027, případně roku 2028," doplnil Mátl.

Stěžejní propojení

Dálnice D35 by měla do budoucna propojit nejen Jičínsko a Hradec Králové, ale také Litomyšl a dále Severní Moravu. Podle premiéra i ministra dopravy je pro budoucnost dopravy v Česku toto propojení naprosto stěžejní. „Teď ta stavba opravdu probíhá v nejrychlejším možném tempu. Je to jednoznačná priorita české vlády, protože zároveň se jedná o alternativu k přetížené D1. A bez dostavby D35 nebude možné zvládnout fakticky jeden z největších dopravních problémů ČR. Víte, že když se cokoliv stane na D1, znamená to ochromení toho dopravního proudu mezi východem a západem země, ale zároveň velkého tranzitu přes ČR, takže z hlediska dopravního významu pro ČR, ale i pro celý středoevropský region, tohle jsou opravdu klíčové stavby pro další desetiletí," zdůvodnil Kupka.

Podle Fialy by měla dokončená D35 patřit k největším dopravním stavbám svého druhu ve Střední Evropě. Pro Česko je podle něj propojení východu a západu země zásadní, proto také vláda do dopravní infrastruktury za loňský a letošní rok plánuje investovat celkem 300 miliard korun.

I v následujících několika letech bude tedy na Jičínsku rušno. Přes 25 kilometrů dálnice D35 na území jičínského okresu sice výrazně ulehčí dopravě na státovce I/16, minimálně do roku 2028 však řidiči i obyvatelé přilehlých vesnic musí počítat s většími či menšími omezeními. Už za čtyři roky by se však jejich mírné strádání mělo vykoupit ušetřením alespoň čtvrt hodiny na jednu cestu mezi Jičínem a Hradcem Králové.