Všechno to přitom začalo náhodou. "Ještě na škole jsme s kamarádem založili kapelu Prvorozený kočí a vymysleli úplně nový žánr absurdní hudby, která se podobá absurdnímu divadlu a vychází z latinského ab surdus, neboli ke hluchotě," vypráví Ladislav Groh.

S kapelou se v roce 1996 rozhodli uspořádat koncert pro přátele v chotečské hospodě. Pozvali několik desítek skalních fanoušků ze všech koutů republiky. V tu chvíli jim došlo, že mají v repertoáru tři skladby a jednu píseň o celkové délce asi dvacet minut. A to je na koncert málo. "Obvolali jsme kamarády, jestli si taky nechtějí zahrát. Tak vznikl první ročník festivalu Kočí v Chotči," vysvětluje zakladatel.

Pro milovníky alternativní kultury

Kapela Prvorozený kočí prý zažila největší úspěch v roce 1998, kdy je publikum nechalo zahrát celé tři písničky, než je vypískalo. Ale z festivalu se za 27 let stala vyhledávaná akce milovníků alternativní kultury i chotečských domorodců a hlavně dětí, které se každoročně podílejí na tvorbě plakátů, videí a zapojují se do dílen a programu.

"Myslím, že v počátcích byl festival ironičtější," směje se Daniela, když srovnává posledních sedm let pod svou taktovkou s původní podobou festivalu pod velením jejího tatínka.

Z předchozích ročníků Kočího v Chotči, doslova rodinného festivalu hudby a divadla. Letošní vypukne v pátek 12. srpna.Zdroj: archiv se svolením pořadatele

"Taky byl mnohem alternativnější. Veškerý program, který jsme na festivalu měli, vznikal přímo tady, měl tu premiéru a zároveň derniéru," doplňuje Ladislav a vzpomíná na trochu punkovější počátky, než festival v roce 2015 své druhorozené dceři předal. Jeho hlavní motto, kterým se při pořádání řídí dodnes, zní: "Alespoň jednou za rok je potřeba vykonat něco neužitečného."

Posledních několik let má festival zadané téma, které se celým ročníkem prolíná od tvořivých dílen přes program až po slavnostní vyvrcholení sobotního programu. Letos je téma "Člověk" s příhodným názvem Z očí do Kočí. Dílny, které se konaly celý týden před hlavním festivalovým programem, byly zaměřené na tradiční řemesla.

"Vyrobili jsme pec na chleba, kde budeme v pátek a v sobotu péct, už potřetí se pro děti konala animační dílna a poslední dva dny se konají dílny keramiky, na kterých se vyrábí chotečská Venuše, korálky a píšťalky," doplňuje Daniela.

Rodiče a děti

Hlavní program vypukne v pátek odpoledne a jeho kompletní aktualizovaná podoba je k nahlédnutí na webu kocivchotci.cz. "Dramaturgicky jsme se snažili program sestavit tak, aby vystoupila uskupení složená z rodičů a dětí. Proto nám zahrají potomci slavných zpěváků a umělců i celé rodiny. Koresponduje to i s tím, že festival založil můj táta, předal mi ho a já ho třeba jednou předám svému dítěti," dodává Daniela. Jako vystudovaná herečka a režisérka na volné noze uvede na festivalu představení svého divadelního uskupení DĚDA Ptačí sněm.

Vrcholem programu pak bude sobotní večerní tichá hodinka v chotečském kostele. "Téma člověk je velmi široké a pojmout lze různě. Mělo by se zaměřovat nejen na tělo, ale také na duši. Dříve lidé chodili potichu rozjímat do kostela, to se už dnes nedělá. V Chotči je mše vždy jednou za měsíc, ale chodí na ni asi jen tři babičky. Proto uspořádáme hodinu ticha v kostele. Pointou je uvědomění, že abychom se mohli domluvit v těžké situaci, ve které se nacházíme, musíme ten klid nejdřív najít v sobě," vysvětluje Grohová.

Vstupné na festival je po celou dobu programu dobrovolné. "Dostáváme podporu od kraje, obce a sponzorů a hlavním pořadatelem je Zahrádkářský spolek. Samozřejmě jsme rádi, když lidé usoudí, že program stojí za zaplacení příspěvku, ale také chceme, aby byl festival průchozí, aby se mohl přijít podívat každý kolemjdoucí," dodává pořadatelka.