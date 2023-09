/FOTO, VIDEO/ Jičín po roce ovládla Pohádka. Průvodem masek začal 32. ročník festivalu Jičín - město pohádky, tentokrát na téma kouzel, čar a magie nejen v pohádkách, ale všude kolem nás. Festivalem bude návštěvníky provázet kouzelník Tomáš Podzimek, který spolu s bubeníkem vedl zahajovací průvod centrem města. Hned za ním šla Dětská pohádková rada s novou purkmistryní Emou, starosta Jan Malý, král Pohádkového království herec Václav Vydra a v kostýmu čaroděje Rumburaka nikdo jiný, než patron festivalu Jiří Lábus.

Průvod masek 32. ročníku festivalu Jičín - město pohádky | Video: Deník/Kateřina Chládková

V zámeckém parku starosta s přispěním kouzelníka vyčaroval klíč od města, který slavnostně předal Dětské pohádkové radě. Ta mu na oplátku slíbila, že se k Jičínu bude chovat hezky, dbát na dodržování pohádkových zákonů a v sobotu město v pořádku předá zpátky dospělým.

V následujících dnech centrum města ovládnou tvořivé dílny, divadla a koncerty. Nechybí ani tradiční jarmark s jídlem, řemeslnými výrobky a uměním. Navzdory kritice některých pravidelných návštěvníků zůstává i letos hlavní hudební program v Zámeckém parku. Podle pořadatelů je to i tentokrát praktické rozhodnutí, které je méně finančně náročné než dříve tradiční velké pódium na náměstí, navíc podporují místní podnikatele, kteří by mohli uzavřením Valdštejnova náměstí přijít o festivalové tržby. Vstup do Zámeckého parku se bude platit pouze v sobotu na hlavní hudební program. Většina zbývajícího programu je pro návštěvníky zdarma. Festival slavnostně zakončí sobotní večerní videomapping, který je letošní alternativou ohňostrojů, od kterých se kvůli důrazu na ochranu životního prostředí festival už několik let odklání.

Festival Jičín - město pohádky pořádá Nadační fond Jičín - město pohádky ve spolupráci s celou řadou partnerů a sponzorů včetně Města Jičín. První ročník se uskutečnil v roce 1991 a kromě zrušeného covidového ročníku v roce 2020 se pořádá bez přestávky už 32 let. Jedná se o nejstarší ryze dětský festival u nás, díky kterému Jičín získal přízvisko pohádkového města.