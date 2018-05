Férový piknik v jičínském parku

Jičín - V sobotu se v jičínském zámeckém parku od 9.30 hodin koná piknik na podporu pěstitelů - Férová snídaně. Na společný piknik si připravte fairtradové a lokální dobroty.

Piknik s férovými pravidlyFoto: DENÍK/Veronika Peclinovská

Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové banány. To vše mohou doplnit lokální produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místních farmářů.

„Jičín se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky,“ uvádí pořadatelka Monika Crhová. Systém fair trade garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální příplatky. „Díky zapojení do fairtradových družstev mohou pěstitelé posílat své děti do školy či pěstovat šetrně s ohledem na životní prostředí,“ dodává. Oblíbená akce se koná v Česku již poosmé, a to vždy na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu.