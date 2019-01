Kumburský Újezd – Každý máme nějaký sen. Někdo touží vyhrát miliony, pořídit si luxusní vůz, vlastnit rodinný dům, vilu u moře, jiný chce cestovat, vyhrát olympiádu, být mladý…

Poznávat svět, tak takový sen měl sedmadvacetiletý Fanda Nykl z Kumburského Újezdu. Právě teď se mu plní. Se svou přítelkyní Katkou „osedlal" motocykl a vydal se na cestu kolem světa. První týden vandru už má odvážná dvojice za sebou. Aktuální zprávy o cestě podává na internetových stránkách.

„Vrátíme se příští rok, i když nejsme limitováni časem. Chceme se především setkávat s lidmi, poznávat je i jejich kulturu," tvrdí tělem i duší motorkář, který po ukončení studia pracoval ve Švýcarsku, pak se vrátil do Čech. Kačka vystudovala cestovní ruch a jazykovou školu v Brně.





„Delší dobu jsme přemýšleli, co dál. Ještě jsme nezakořenili, nemáme žádné závazky, a to je ten správný čas na cestování," míní Katka, která má během cesty na starosti stravování a kontakt s lidmi. Fanda, který musel především dokonale připravit stroj, si musí poradit s technickými nástrahami.

Ani jeden z nich nevyhrál v loterii, a tak na svoji cestu za poznáním šetřili, odpírali si dovolené, s Katkou střádali korunku ke korunce celých pět let. Pomohli jim ale také sponzoři.

WayAway.cz

Heslo výpravy WayAway – Přestaň se bát, jdi za svým snem

Z Čech až na konec světa: 1 sen, 1 motorka, 2 blázni, 6 měsíců příprav, 21 zemí, 4 kontinenty a moře možností.

Cestovatelé vyrazili 1. května směr Polsko – Litva…

Aktuální zpráva – sobota: Užíváme si pohody uprostřed litevských lesů. Mají tu saunu, chovný rybníček a wifi – takže ráj na zemi. A za chvíli už zase nasedneme na Bramboru a posunem se o kus dál…

Info o cestě na wayaway.cz

Aby náklady byly co nejnižší, mladí lidé budou co nejčastěji nocovat ve stanu, vařit si. Hotel bude jen výjimečností spojenou s koupelí a odpočinkem.



Asi přemýšlíte, co si na cestu kolem světa zabalit? „Balení bylo nejnáročnější, motorka má dvě stě litrů zavazadlového prostoru, kam se musí vejít stan, spacáky, karimatky, počítač a hlavně náhradní díly. Pak tak akorát dvě trička, jedny kalhoty a kraťasy," popisuje Fanda náročnou bitvu o každý centimetr prostoru, kterou svedl s heslem: co nemáš, to nepotřebuješ!

„Náročné pak bylo připravit nejen stroj, ale taky sami sebe," pokračuje Katka, která se musela prokousat stohem dokumentů. Pár musel také absolvovat dlouhodobou sérii očkování.



Nejvíce peněz padlo na samotné přípravy, drahá pak bude přeprava lodí do USA.

Fanda tvrdí, že všude je hezky, přesto se nejvíce těší do Mongolska a Jižní Ameriky.



„Můj dětský sen o cestování a moje vášeň k motorkám se spojily v jedno. Na motorce můžu vnímat každý kilometr své cesty naplno. Jízda na motorce po vlastní ose z člověka dělá dobrodruha, který si musí umět poradit v každé situaci a za každého počasí. No, a když už někam vyrazit, tak proč ne někam dál? Stačí se zbláznit, našetřit a vyjet," vzkazuje ze sedadla svého stroje BMW 1150 GS náruživý motorkář.



Šestadvacetiletá Kačka Kadlusová si prý z dětství odnesla dva zásadní poznatky. „Můj táta vždycky říkal, že co nemáš, nepotřebuješ. To ve mně vypěstovalo vysokou míru schopnosti přizpůsobit se všem možným i nemožným situacím. Mámino heslo zase znělo: Hlavně se z toho nepo!, což je vlastně jen trošku obhroublá variace na známé rčení Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko."



Katka snila o dálkách a plánovala si, že až bude velká, procestuje svět. Zatím se o něm učila jen ve škole, ale toužila poznávat nové krajiny, lidi, chutě, vůně, zvyky, tradice, písně. A tak se vydala na velkej vandr. Splnit si svoje dětský sny. Tak šťastnou cestu a především šťastný návrat!