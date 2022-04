Jednou z nich je výhoda pro lidi, kteří hromadnou dopravou jezdí pravidelně. Cestující mají například možnost zakoupit si týdenní, měsíční a čtvrtletní jízdné na vybranou trasu. Například z Hradce Králové do Náchoda stojí jedna jízdenka při zakoupení čtvrtletního tarifu 4,44 koruny.

Zdražení jízdného: 75procentní slevu využívali víc studenti než důchodci

Při každodenní cestě do práce tak může cestující zaplatit za jednu jízdu pouhých 37 Kč a ušetřit tak více než 45 procent obyčejného jízdného.

CESTUJÍCÍCH NEUBUDE

Společnost BusLine, která zajišťuje dopravní obslužnost na Královédvorsku, Hradecku a Jičínsku neočekává, že by kvůli snížení slev na jízdné pro děti, studenty a seniory zájem o cestování jeho autobusy významně klesl.

Cestující v Královéhradeckém kraji mohou dlouhodobě využít jiných slev, které jim pomohou ušetřit. Jednou z nich je týdenní, měsíční nebo čtvrtletní jízdné na vybranou trasu. Například z Hradce Králové do Náchoda stojí jedna jízdenka při zakoupení čtvrtletního tarifu necelých pět korun.

„Tento pohyb v cenách jízdného pro důchodce a studenty by podle našich analýz zásadní vliv na počet cestujících mít neměl. Slevy byly a jsou využívány poměrně hojně. I po snížení slevy je pohyb veřejnou dopravou stále ekonomicky zajímavý,“ říká Radovan Vrátný, konzultant společnosti BusLine.

Předpoklad potvrzuje i pracující důchodce Josef Simon z Jaroměře. Společně s manželkou rádi provozují turistiku a vyrážejí veřejnou dopravou na různá místa.

Je správné zrušit slevu?

„Jezdíme většinou po Náchodsku, takže to jízdné je pro nás stále akceptovatelné i s tou zmenšenou slevou,“ říká s tím, že oblíbené výlety kvůli dražšímu jízdnému nezruší. „Je to jednou za týden a jestli dám při cestě na Broumovsko místo dvacetikorun třicet, tak to nás v rozhodnutí někam vyjet určitě neomezí,“ říká.

CENY STOUPAJÍ

„Všechno se zdražuje a co bude dál to nikdo neví. Dá se předpokládat, že se zdražením nafty se zvedne časem i cena základního jízdného a to bude horší než změna slevy z pětasedmdesáti na padesátiprocentní,“ obává se Josef Simon, který jako turistický značkař bude lépe plánovat své cesty, aby za co nejnižší jízdné naznačil co nejvíce kilometrů.

„Při plánování rozpočtu značkařského obvodu na příští rok, to vyšší jízdné budeme muset započítat,“ dodává jaroměřský turista.