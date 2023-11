Za jak dlouho lze skutečně v zimě a za dodržení všech silničních pravidel překonat vzdálenost mezi Úlibicemi a dálniční křižovatkou u Plotiště? A o kolik rychlejší bude stejná cesta od roku 2028, kdy by měla být dostavěna a zprovozněna dálnice D35 z Úlibic až do Hradce Králové?

Silniční experiment: Za jak dlouho dojedeme z Úlibic do Hradce? A kolik kamionů cestou potkáme? | Video: Deník/Kateřina Chládková

U příležitosti zahájení tendru na zhotovitele úseku ze Sadové do Plotiště jsme podnikli experiment a cestu pro vás zaznamenali. Ve videu se dozvíte, jak dlouho nám cesta trvala, a můžete si tipnout, kolik jsme na 34 km dlouhém úseku za tu dobu minuli kamionů a náklaďáků.

Mohlo by se zdát, že jsou první dálniční kilometry na Jičínsku v nedohlednu. Ve strovnání s několika desetiletími slibů a plánů by však nová dálnice D35, která propojí Hradec Králové a Úlibice a jejíž zprovoznění v plné délce plánuje ŘSD na rok 2028, měla být hotová relativně zanedlouho.

Už jste po ní jeli? V Miletíně dokončili opravu tankodromu v Komenského ulici

Na začátku listopadu zahájilo ŘSD stavbu na rozkopaném 10,5 km dlouhém úseku mezi Hořicemi a Sadovou, ten by měl být hotov za dva roky. "Jedná se o další zásadní stavbu, která zrychlí cestování na východě Čech. Po letech diskusí o trasách silnic a dálnic v Královéhradeckém kraji začíná stavba prvního úseku D35 v Královéhradeckém kraji," okomentoval zahájení stavby ministr dopravy Martin Kupka.

Pro navazující úsek od Sadové do Plotiště vyhlásilo ŘSD 21. listopadu výběrové řízení na zhotovitele. A na druhé straně, kudy do Úlibic z Hořic povede nejdelší, víc jak 16 km dlouhý úsek, se letos na jaře podařilo získat stavební povolení. Stavba by podle odhadů měla začít v roce 2025.

Tady bude za dva roky dálnice D35. Teď je to jen rozorané pole a pár bagrů

„Zahajujeme tím pětileté období, kdy se bude intenzivně stavět dálniční spojení mezi Hradcem Králové a Jičínem. Uleví se tak přetížené silnici I/35, která mnoha obcím na své trase komplikuje život," doplnil ministr dopravy.

Do krajského města za čtvrt hodiny?

O tom, že stávající silnice první třídy č. 35 nevyhovuje náročné každodenní dopravě, se mluví už léta. Denně trasou projede na 13 tisíc aut, každý rok se také úsek mezi Úlibicemi a Hradcem Králové stává svědkem mnoha vážných bouraček. A cesta z Jičína do krajského města dokáže ve všední den v dopravní špičce řidiče pořádně potrápit, když se na dvou pruzích setkají osobní autaa s dodávkami, kamiony i pomalými zemědělskými stroji.

Jakmile napadl první sníh, na trasu jsme vyrazili, abychom změřili cestu mezi Úlibicemi a místem, kde se bude dálnice D35 napojovat u Plotiště na D11.

Po dálnici na Jičínsko už za dva roky? ŘSD zahájilo stavbu D35 z Hořic do Sadové

Podle odhadu navigace by měla 34,1 km dlouhá cesta protínající osm obcí trvat necelou půlhodinu. Za dodržení všech rychlostních omezení a silničních předpisů se nám ji uprostřed všedního dne s průměrnou rychlostí 72 km/h podařilo ujet za 28 minut. Naštěstí pro nás se cesta výjimečně obešla bez komplikací.

Budoucí dálnice mezi Úlibicemi a Plotištěm by měla být dlouhá přibližně 34,3 km. Pokud by podle výpočtů

jel tuto vzdálenost řidič osobního auta průměrnou rychlostí 120 km/h, z Úlibic by se k Hradci dostal za 17 minut. Za 15 minut a 50 vteřin, pokud by celou dobu jel nejvyšší povolenou rychlostí na českých dálnicích - 130 km/h.

A aby cesta lépe ubíhala, spočítali jsme také, kolik kamionů a velkých nákladních aut za půl hodiny v protějším směru potkáme. Právě od průjezdu těžkých nákladních vozidel v těsné blízkosti rodinných domů by měla pomoci dálnice, která poslouží také jako obchvat Sadové, Klenice a dalších obcí.