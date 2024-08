V květnu 2024 vydala Evropská unie nové šetření Eurobarometr Mladí lidé a demokracie (Eurobarometer on Youth and Democracy). Věnovalo se i zájmu mladých lidí o zahraniční aktivity v EU. Šetření proběhlo v návaznosti na Evropský rok mládeže 2022 a volby do Evropského parlamentu. Následující shrnutí se věnuje srovnání výsledků respondentů z České republiky s průměrem všech dotázaných mladých lidí z Evropské unie. Šetření bylo realizováno na vzorku mladých ve věku 15–30 let (N = 1000 v ČR, celkem 26 189 v celé EU).

Polovina mladých lidí se dosud nezúčastnila žádné z vybraných zahraničních aktivit. Pokud ano, jedná se nejčastěji o kulturní či sportovní aktivity nebo práci, následují pracovní či studijní zkušenosti. Nejvíce studijních zkušeností mají Malťané (23 %), Kypřané (25 %) a Lucemburčané (30 %) nejméně naopak Maďaři (10 %) a Švédové (9 %). Kulturní a sportovní aktivity se v největší míře účastní Estonci a Bulhaři (shodně 25 %) a Lucemburčané (28 %), naopak Kypřani a Finové (12 %) nebo Portugalci (11 %) je vyhledávají méně. Politických aktivit v zahraničí se účastní nejvíce Lucemburčani (23 %), u všech ostatních zemí je to výrazně méně, největší rozdíl je patrný u Čechů a Slováků (6 %), Španělů (5 %) a Poláků (4 %). Dobrovolnictví je nekompromisně nejpraktikovanější v Lucembursku (32 %), dále následuje až s velkým odstupem Lotyšsko a Bulharsko (19 %). Zahraniční pracovní aktivity mají nejčastěji Rumuni (21 %) a Finové, Poláci a Lucemburčani (18 %). Nejméně je tomu u Maďarů, Kypřanů, Španělů, Italů a Řeků (10 %). Z výsledků vyplývá, že Lucemburčani se výrazně vychylují z celounijního průměrů a mají výrazně více zkušeností než ostatní země. Česká republika se od průměru výrazně neodchyluje.