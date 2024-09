"Policie situaci nepodceňuje a provádí prohlídky objektů. Vzhledem k informacím v dotčených emailech budou z preventivních důvodů školy evakuovány před dvanáctou hodinou," sdělil městský úřad na sociální síti Facebook.

Výhružný e-mail dnes dostalo přes 490 škol. Policie to uvedla na sociální síti X. Závažnost hrozby považují policisté za velmi nízkou. Postupovat budou jako v předchozích dnech, kdy se snažili co nejméně narušit výuku. V úterý dostaly stovky škol v celém Česku oznámení, jehož autor hrozil, že jsou zaminované. Ve středu obdržely některé školy e-mail vyhrožující výbuchem.

11:00 - Do evakuace byly z preventivních důvodů zahrnuty také školy ZŠ Poděbradova a ZŠ Železnická. O evakuaci ZŠ a PŠ Soudná se stále jedná.

Způsob hrozby je velmi podobný tomu z předchozích dní, uvedla dnes policie. "Ačkoliv se nejedná o stejnou e-mailovou adresu, tak ale propojenost mezi účty dle našich informací existuje," dodala.

Hrozbu nelze podle policie podcenit, bude proto postupovat stejně jako v minulých dnech. "Stále platí, že nechceme zasahovat do chodu škol, protože relevantnost výhrůžky považujeme za velmi nízkou," uvedlo policejní prezidium na síti X.

Například v Příbrami byly evakuované všechny základní školy, policie nyní objekty kontroluje, řekla ČTK mluvčí města Eva Švehlová. V Mělníku přišla hrozba do Základní školy Jindřicha Matiegky. "Předpokládáme, že se děti do školy brzy vrátí, pravděpodobně do 09:30 hodin. Kontaktoval jsem ředitelky a ředitele všech mělnických škol. Ti podobný email nedostali, nicméně dostali instrukce, jak postupovat v takových případech," uvedl starosta města Mělník Tomáš Martinec. Policie podle něj vyhodnotila, že vzhledem k plošnému zásahu a způsobu varování zřejmě nejde o reálnou hrozbu.

Výhrůžky výbuchem se podle středečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) týkaly v úterý 600 škol a o den později 400 zařízení. Šlo o základní i střední školy a státní i soukromé subjekty. Rakušan uvedl, že cílem výhrůžek je znejistit společnost a vnést do ní strach a nervozitu. "Tento modus operandi jsme v minulosti viděli i na jiných místech Evropy," dodal. Policie podle ministra pracuje s větším počtem vyšetřovacích verzí a vyměňuje si poznatky se slovenskými kolegy, kteří se potýkali s podobným problémem.