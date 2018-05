Dvě stě dvacet dětí v kraji hledá mámu a tátu

Jičínsko – Staň se náhradním rodičem, to je název kampaně, která má za cíl informovat veřejnost a oslovit nové zájemce o pěstounskou péči.

Monika Stránská z Nové Paky, první přechodná pěstounka v Královéhradeckém kraji a druhá v České republice.Foto: Deník / Iva Kovářová

V hradeckém kraji je dlouhodobě nedostatek pěstounů. Aktuálně jsou zde nahlášeny více jak dvě stovky dětí, které čekají na náhradní rodinu. „Naším cílem je proto dostat mezi veřejnost co nejvíce informací o pěstounské péči a pokusit se oslovit další možné náhradní rodiče,“ říká k projektu náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za sociální oblast. V evidenci kraje je aktuálně 220 dětí, kterým je možné zprostředkovat náhradní rodinu. V roce 2017 přibylo do evidence 77 dětí, přitom jen 26 z nich se podařilo zprostředkovat pěstounskou péči, případně osvojitele. Největším problémem je dlouhodobě nedostatek pěstounů tolerantních ke specifickým potřebám dětí, jako jsou zejména vícečetné sourozenecké skupiny, děti minoritního etnika a děti nad 10 let.



Monika Stránská z Nové Paky se stala dlouhodobou pěstounkou před deseti lety, kdy ke dvěma klukům do rodiny přibyla Zlatuška. „Je důležité vědět, že na to máte sílu, že to chcete. Po schválení jsme si za rok přivezli s manželem tříletou holčičku, která nemluvila, nechodila, cucala si palec. To jsem si říkala, že tohle není dobře,“ vzpomíná Monika Stránská na složité začátky. V té době ministerstvo podpořilo záměr přechodné pěstounské péče, kdy jsou děti v rodinách po dobu jednoho roku a čtyřiadvacetihodinová péče je hrazená státem. Monika Stránská cítila, že má sílu pomoci i tady. A tak se před sedmi lety rozrostla rodina Stránských o další miminka, i když jen dočasně.



Monika Stránská byla přechodnou pěstounkou jako první v kraji a druhá v republice. „Nelituji, je to krásná a užitečná práce. Ale je důležité, aby dítě bylo v rodině opravdu jeden rok a za tu dobu by se měla jeho situace vyřešit,“ shrnuje.



„Já sama mám dítě v přechodné péči už druhým rokem. Je to hrozně dlouhá doba a jen proto, že se nenašli pěstouni. Pokud se pro něho nenajde do září náhradní rodina, musí zpět do dětského domova,“ pokyvuje pěstounka hlavou. Monika už odchovala deset miminek. „S jejich umístěním do rodin nebyl problém, ten je s většími dětmi.“ Proto apeluje na veřejnost. „Pokud máte ještě sílu, stabilní domácí prostředí, máte rádi děti a chcete jim pomoci, přihlaste se.“ Dlouhodobou pěstounkou se může stát i žena, která má již své děti. Zájemci se mohou přihlásit na svém příslušném odboru státní sociální péče v místě trvalého bydliště.

Dlouhodobá pěstounská péče trvá do 18 let dítěte a je státem hrazena. Měsíční odměna pěstouna je 12 000 korun hrubého, za dvě děti je to 18 tisíc a za 3 děti 30 000 měsíčně (hrubého).



Dočasná pěstounská péče je brána jako zaměstnání s platem 20 tisíc měsíčně hrubého. Dále na každé dítě umístěné v náhradní péči je státem schváleny příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle jeho věku. Bližší informace můžete najít na stránkách MPSV. Více informací získá veřejnost na stránkách krajského úřadu Průvodce pěstounskou péčí.



„Každému ráda poradím a pomůžu. Jestli lidičky můžete, přijďte,“ vzkazuje Monika, která s péčí o děti začala v době, kdy měla své vlastní děti malé a přibírala si na víkendy kluky a holčičky z dětských domovů. Ozvat se jí můžete na stranskamonca@seznam.cz.



O své zkušenosti s pěstounskou péčí by chtěla napsat knihu. „Chci popsat i vliv pěstounství na rodinu, okolí, jak jsou děti rozbité a my je dáváme dohromady.“