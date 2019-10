Do soutěže jsou zahrnuty všechny obce, které se zapojují do zpětného odběru a využití obalových odpadů. Kromě úrovně třídění se zohledňuje i množství separovaných elektrozařízení. Jičín na zlepšení separace odpadů dlouhodobě pracuje.

Město se rovněž zapojilo do klání Aktivní obec. „Aby v ní uspělo, je potřeba, aby každý občan odkládal staré elektro do specializovaných kontejnerů. A pokud je zařízení rozměrné a nevejde se do hrdla červené nádoby, lze ho zdarma odevzdat na sběrném dvoře v Konecchlumského ulici,“ doporučuje místostarosta Jan Jiřička.