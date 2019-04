V úterý se uskutečnila v jičínské židovské škole beseda s Michaelou Vidlákovou.

Michaela Vidláková, roz. Lauscherová, se narodila roku 1936 v Praze do české židovské rodiny. Byly jí teprve dva roky, když byla naše republika obsazena nacisty, a šest let, když byla odvezena spolu se svými rodiči do ghetta v Terezíně.