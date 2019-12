Důvěřuj, ale prověřuj! To je stará pravda, které by se měli držet i novináři.

Včelař. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Někdy ale není čas a nebo člověk spoléhá na to, že co je psáno, to je dáno. V červnu uspořádali v Lázních Bělohradě místní včelaři ve Fričově muzeu výstavu, kde chtěli prezentovat svoji práci a hlavně ukázat, jak se stáčí med. Vypadalo to na zajímavou a živou reportáž. Pozvánka byla na webových stránkách města přibližně v tomto znění: Pořadatelé zvou na dnes již tradiční medobraní, které se bude konat ve dnech 6. a 7. června ve Fričově muzeu.Otevřeno bude od 6 do 12 a 13 do 16 hodin po oba dny. Ne této akci se mohou návštěvníci seznámit s prací včelařů a ochutnat čerstvý letošní med. Přímo před zraky návštěvníků bude med stáčen z plástů do sklenic s následným prodejem zájemcům.