Jičín – Prosklená budova bývalého OV KSČM a poté VZP na autobusovém nádraží se díky evropské dotaci změní v moderní polyfunkční centrum. Dům na míru se začne šít na podzim. Jičín za jeho modernizaci zaplatí více jak 50 milionů korun.

Bývalá stavba OV KSČ v ulici 17. listopadu v Jičíně půjde k zemi, zůstane po ní jen skelet.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Injekcí do začátku byla dotace od Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 14,4 milionu, 850 tisíc získá Jičín ze státního rozpočtu. „Dotace je nižší, než jsme požadovali. Žádost byla na 16,9 milionu, získali jsme o 2,5 milionu méně,“ přiznává místostarosta Petr Hamáček.



Kromě toho město dosáhlo na dotaci na zateplení objektu ve výši 4,3 milionu. Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadnuty na 50,4 milionu korun.



Přestavba by se měla uskutečnit od listopadu do července 2020, náklady tak budou rozděleny do dvou ročních rozpočtů.



Budovu čeká demolice pláště i demontáž veškerých rozvodů. Zbude z ní jen betonový skelet. Nově získá objekt moderní interiéry, bezbariérový vstup i výtah. V přízemí zůstane zachována pouze kancelář Bus Line a přiléhající lékárna.



Dům se stane sídlem sociálních a poradenských služeb. Nastěhuje se do něj například Tyflocentrum, Občanské poradenské středisko, Péče o duševní zdraví a Oblastní charita Jičín. Královéhradecký kraj si pak od města pronajme patro a půl na zajištění provozu Pedagogicko-psychologické poradny a speciálního pedagogického centra.



„Tím se nám uvolní dům ve Vrchlického ulici a prostory v Komerční bance, které budeme pronajímat. Dům ve Vrchlického ulici bude zařízen pro odlehčovací službu pro rodiny s postiženými dětmi nebo seniory. Mohlo by zde vzniknout i chráněné bydlení,“ nastiňuje Hamáček další záměry města.



Jičínská radnice koupila objekt na autobusovém nádraží v roce 2007 od VZP za 15,5 milionu. Cena je již uhrazena formou nájmů.