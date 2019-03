Nejvyšší důchody berou senioři na Hradecku, kde měsíčně dostávají 13 531 korun, naopak nejnižší dostávají lidé na Náchodsku, kde průměrná výše důchodu činí 12 841 korun.

Kraj však zůstává mírně pod celostátním průměrem, který je 13 319 korun. Stále tak platí, že nejvyšší starobní důchody berou lidé v oblastech, které jsou ekonomicky silné.

Například senioři v Praze si měsíčně v průměru přijdou na 14 180 korun, naopak nejmenší důchod pobírají lidé v Olomouckém kraji, kde průměrně dostávají 12 943 korun.

Letos se důchody zvedly v průměru o 901 korun, ale senioři by si mohli polepšit i v příštím roce. „Teď to tipujeme na 750 korun, což je částka, se kterou já počítám ve státním rozpočtu na rok 2020,“ řekla na začátku března v České televizi ministryně financi Alena Schillerová.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD), která vede resort práce a sociálních věcí, však na nedávném sjezdu sociální demokracie v Hradci Králové prohlásila, že ČSSD bude trvat na zvýšení důchodů o 900 korun.

Nejvyšší důchody v Česku dlouhodobě berou senioři v Praze. Letos dostávají v průměru 14 180 korun. Více peněz než v Královéhradeckém kraji dostávají i lidé ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém a Moravskoslezském kraji. V sousedním Pardubickém kraji důchodci dostávají měsíčně v průměru o necelých sto korun méně než v hradeckém kraji.

MPSV chce řešit nižší důchody žen

Stále přetrvává rozdíl mezi důchody mužů a žen. Zatímco v Královéhradeckém kraji se průměrný důchod mužů pohybuje od 14 018 do 14 750 korun, ženy dostávají v průměru od 11 775 do 12 493 korun.

V ostatních krajích je situace podobná. Podle analýzy MPSV mají ženy v Česku průměru o pětinu nižší důchody než muži. Ministryně Maláčová minulý týden oznámila, že navrhne důchodové komisi pět možností navýšení penzí žen. Problém by se podle ní měl řešit například zvýšením penzí o pevnou částku za každé dítě, poukázáním části daní od dětí ve prospěch rodičů či diferenciovanou valorizací důchodů. Varianty, jak přilepšit důchodkyním, by měla důchodová komise probrat na schůzi v druhé polovině března.

Lidé si důchodu užívají déle

Státní výdaje na důchody rostou úměrně s rostoucím počtem důchodců a prodlužující se dobou, kterou v penzi stráví. A lidé si důchodu užívají daleko déle než v minulosti. Zatímco v 70. letech to bylo v průměru jedenáct let, v 90. letech už to bylo šestnáct let. Od té doby se tato doba stále prodlužuje: v roce 2017 byla podle České správy sociálního zabezpečení průměrná délka života stráveného ve starobním důchodu 24,22 roku. Statistiky uvádějí, že ženy průměrně stráví v penzi o třetinu delší dobu než muži.

Oblast / navýšení / důchod

(k 1. 1. 2019 po valorizaci)

Hradec Králové / 908 korun / 13 531 korun

Trutnov / 896 korun / 13 166 korun

Rychnov n. K. / 895 korun / 13 146 korun

Jičín / 888 korun / 12 934 korun

Náchod / 885 korun / 12 841 korun

kraj / 896 korun / 13 171 korun

(zdroj: ČSSZ)