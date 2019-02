JIČÍN - Nový vlastník objektu Družba, teplická společnost Treinvest, sliboval v roce 2004 radnici, že zde postaví nový atypický bytový dům. První patro bytového domu za jičínskou Družbou má stát ale až v roce 2009. Nyní zde ale vznikla další z heren, proti nimž Jičín bojuje v čele Sdružení obcí proti hazardu.

Nová herna v Družbě | Foto: DENÍK/Iva Petráčková

Informace o nově otevřené provozovně s výherními automaty představitele radnice zaskočila. „Je to zvláštní, budova má sloužit k jiným účelům. Každou hernu, ať vyroste kdekoliv, považuji za negativní jev,“ uvedl místostarosta Richard Koníř. Jičín zahájil tažení proti hazardu právě kvůli celorepublikovému boomu heren, s nimiž se v posledních měsících roztrhl pytel.

Kde se herny zabydlely

Jen v dosahu Družby je nová herna v objektu bývalé kotelny, další naproti hypermarketu, pak ještě v Hradecké ulici a naproti v Tipsportu. „Jde o velké peníze a běh na dlouhou trať, zatím nemáme možnost zakázat hazard na celém území, jsme ale jedním z mála měst, která jej reguluje alespoň vyhláškou, která jej vymezuje z okolí veřejných budov,“ pokračuje místostarosta.

Výstavba bytů

Plán s výstavbou bytů podle jeho informací nepadl. Teplická společnost sice měla disponovat pravomocným stavebním povolením už 31. 12. 2004 a v roce 2005 realizovat první nadzemní podlaží, ale nakonec uzavřela dodatek smlouvy, který termíny posunul. Stavební povolení musí získat do konce příštího roku, do 31. 12 2009 musí stát první patro. „Jednali jsme o počtu bytů, majitel zde chtěl mít co nejvíce malometrážních bytů téměř charakteru ubytovny, dohodli jsme se a projekt překračoval, v současnosti nic nebrání realizaci výstavby,“ dodává Richard Koníř.