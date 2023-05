Střední školy v posledních týdnech čelí velkému tlaku ze strany až tisíců rodičů a uchazečů o studium, kteří kvůli nedostatku kapacit neuspěli u přijímaček a zůstali pod čarou. Velký zájem pocítily i střední školy na Jičínsku. Některé posílily kapacity už na jaře a rovnou otevřely dvě třídy nejvyhledávanějších oborů. Sedm ze čtrnácti středních škol v okrese se rozhodlo vyhlásit druhé kolo přijímacích zkoušek. Celkem se tak v různých oborech otevřela druhá šance pro 376 deváťáků. Kde už se brány zavřely a kam je ještě možné v okolí podat přihlášku?

Žáci devátých tříd při přijímacích zkouškách.. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Velký zájem letos zažily i odborné školy s maturitou a učiliště. Na vyhlášenou cukrařinu na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace se přihlásilo o 41 dětí víc, než bylo nabízených míst. Škola zareagovala tím, že vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení a nabídla pro budoucí cukráře další tři místa. Otevřela také nové přijímačky na obory, které se v prvním kole nepodařilo naplnit.

„Největší zájem je o obory s maturitou, ale výuční obory, které mladé obvykle tolik netáhnou, budeme mít naplněné až po okraj. Přihlásilo se nám do druhého kola až moc studentů, obávám se, že nebudeme ani tentokrát moci přijmout všechny,“ sdělil Deníku ředitel školy Petr Jaroš.

Například na maturitní obor hotelnictví prý ve druhém kole přihlašování zaznamenali tři a půl krát vyšší zájem, než mohou uspokojit.

Druhou možnost přihlásit se na nenasycené obory nabídli také na novopacké strojárně, jičínské průmyslovce, hořické střední škole řemesel, kopidlenské zahradnické škole i Mistrovské střední v Nové Pace. Děti, které se na střední školu v prvním kole nedostaly, se tak mohou ucházet například o obory mechaniků, elektrikářů, instalatérů, rybářů, zahradníků, zedníků, ale také například na kamenosochařinu na hořické uměleckoprůmyslové škole.

Spolu s geotechnikou je to jediný obor, který se na hořické "šutrárně" dočkal druhého kola přijímaček. Ostatní umělecké obory, na které je nutné dělat talentové zkoušky, ani stavebnictví a architektura, druhou šanci nenabídly.

Druhé kolo přijímaček nevyhlásila ani zemědělská akademie v Hořicích. I tam se přihlásilo více dětí, než škola může pojmout, a to i přesto, že letos kvůli vysokému zájmu u nejvyhledávanějších oborů otevírají hned dvě třídy.

„Pro vysoký zájem o studium na naší škole došlo k navýšení kapacity pro maturitní obor Agropodnikání a učební obor Opravář zemědělských strojů pro následující školní rok,“ potvrdila tamní učitelka Edita Vaňková.

Letos se na střední školy hlásí nejsilnější ročník deváťáků od roku 1993 a boj o už tak příliš málo míst ve třídách gymnázií, průmyslovek, ale i strojáren a odborných učilišť, to pořádně zamávalo. Právě odborné školy především v Praze a Středočeském kraji zažily letos neobvyklý přetlak. Rodiče se snažili taktizovat a neusilovat pouze o dlouhodobě přeplněná gymnázia. Do jedné třídy s kapacitou třiceti studentů se tak hlásilo i několik stovek dětí.

Na Jičínsku situace není tak dramatická, přesto ale kapacity na některých školách nestačí. Největší nápor tradičně zažila gymnázia. Ke čtyřletému studiu na Lepařově gymnáziu v Jičíně se přihlásilo celkem 122 dětí, místo ve škole ale získalo pouze 50, přestože podmínky pro přijetí splnily všichny. Šestileté gymnázium zažilo ještě větší nápor, na 30 míst se přihlásilo 128 dětí a pod čarou zůstalo 96, z toho většina právě kvůli nedostatku kapacit. Podobně na tom byla také Masarykova obchodní akademie a gymnázia v Nové Pace i v Hořicích, přestože tam není přetlak přihlášek tak výrazný.

Podle ředitele SŠGS Nová Paka Petra Jaroše je příčin nedostatku míst na středních školách v letošním roce více, bezesporu je ale jednou z nich to, že je jednoduše o dost víc uchazečů. „Dětí je určitě více, je to nesrovnatelné s předchozími ročníky,“ dodal.

Už letos po dohodě se zřizovatelem navyšovali kapacitu tříd, podobně jako ostatní školy už více míst v maturitních, ale ani výučních oborech nabídnout nemohou.

Vypsání druhého kola přijímaček je v kompetenci jednotlivých středních škol. Nejsou pro ně povinné jednotné přijímací zkoušky od CERMATu, jako tomu je v prvním kole. Školy si uspořádají vlastní přijímací zkoušky a v případě opětovného nenaplnění kapacit mohou vyhlásit i další kola. Informace o volných místech na středních školách CERMAT neshromažďuje, lze je dohledat na vzdělávacích portálech jednotlivých krajů.

Odkaz na portál Školský informační portál Královéhradeckého kraje: https://www.sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly.

Kde se na Jičínsku koná 2. kolo přijímaček a kam se ještě můžete hlásit?



Střední škola gastronomie a služeb - do 15. května, zkoušky 25. května



Střední zahradnická škola Kopidlno - do 12. května (výuční obory) a 15. května (maturitní obory), přijímačky 19. května (výuční) a 22. května (maturitní)



Střední škola strojírenská a elektrotechnická Nová Paka, Vrchlabí - do 18. května, zkoušky 19. května



Střední průmyslová škola Jičín - do 18. května (výuční obory) a 24. května (maturitní obory), bez zkoušky



Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická Hořice - do 23. května, zkoušky 1. června



Mistrovská střední Nová Paka - do 26. května, zkoušky budou upřesněny



Střední škola řemesel Hořice - do 31. května, zkoušky 5. června