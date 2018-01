Druhé kolo v plném proudu

Jičínsko - Volební místnosti na Jičínsku si pochvalují zájem ze strany veřejnosti i o druhé kolo prezidentských voleb.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Prezidentské volby.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

„Je to standardní účast. Kdo chodí pravidelně k volbám, ten se ukázal i dnes. Nebo ještě jistě přijde," popisuje zapisovatelka z novopacké volební místnosti na základní školy v Husově ulici. Těsně po otevření hořického volebního okrsku na Základní škole Na Habru si dokonce na odevzdání svého hlasu museli voliči a voličky vystát frontu. Do osmé hodiny večerní dorazila do této volební místnosti polovina voličstva. „Lidé se pouští do diskusí. Mezi voliči jsou zastoupeny všechny generace," popisuje člen komise.

Že je volba prezidenta celospolečenské téma dokládá i živý rozhovor pěti jičínských školáků. „Drahoše nebo Miloše? Koho volí vaši?," vznáší otázku jeden z chlapů. „Miloše nebo Drahoše?," parta čtvrťáků propuká v smích a dává se do běhu vstříc vytouženému víkendu.Dvacetiletý volič z Jičína jako pomocníka využil volební kalkulačku. "Byl jsem volit i v prvním kole, jsou to moje první prezidentské volby. Jsem rád, že jsem se na to nevykašlal," sděluje vstřícně. Příležitost aktivně se účastnit volby příští hlavy státu nevynechal ani dvacetiletý student z Nové Paky. „Přijel jsem z Prahy na otočku jenom kvůli volbám," říká. Šestadvacetiletý student z Vrchoviny se rozhodl odevzdat svůj hlasovací lístek úplně poprvé v životě. „Nejsem spokojený ani z jednou možností, ale tentokrát už mě situace dokopala," vysvětluje. „Já bych si za prezidentku vybrala Světlanu Witovskou," zapojuje se do debaty s úsměvem pětadvacetiletá Anna, která naopak zítra zamíří kvůli volbě z Nové Paky do Prahy.