Druhá úpravna vody pro Hořice projde celkovou rekonstrukcí

Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Uklízeč/-ka ve zdravotnických zařízeních. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 80 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přijmeme: Uklízečky, V případě zájmu volejte vedoucí centrálního úklidu p. Petrovickou na tel. 602 141 369., Nabízíme: , - adekvátní pracovní a platové podmínky,, - DPP, plný nebo částečný úvazek dle dohody,, - týden dovolené navíc,, - dotované stravování,, - 10 % slevu v nemocniční lékárně,, - příspěvek na důchodové nebo životní pojištění až 600,- Kč/měs.,, - až 2.000,-/rok na sport, kulturu a knihy,, - možnost mimořádných odměn., Vhodné i pro absolventy/ky., NÁSTUP MOŽNÝ IHNED. Pracoviště: Oblastní nemocnice jičín a.s. - sídlo, Bolzanova, č.p. 512, 506 01 Jičín 1. Informace: Monika Mikolášová, +420 493 582 329.

Programátoři počítačových aplikací PROGRAMÁTOR V OBLASTI TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ - vhodné pro absolventy. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PROGRAMÁTOR V OBLASTI TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ – vhodné i pro absolventy, , V rámci rozšiřování našeho oddělení vývoje přijmeme kolegu se specializací v následujících oblastech:, , • programování systémů s využitím rozpoznávání obrazu pro vizuální kontrolu ve výrobě, • programování PLC pro automatizaci výrobně - technologických procesů, • programování jednočipových mikropočítačů pro řízení jednoúčelových zařízení , • spolupráce při zavádění a vývoji nových produktů, výrobků a výrobních procesů , , Požadavky:, • SŠ/VŠ vzdělání technického směru, • znalost programovacích jazyků LabWindows / CVI, Lab_VIEW, C, C++, • analytické myšlení, kreativita, • schopnost práce samostatně i v týmu, , Nabízíme:, • zázemí stabilní české výrobní a vývojové společnosti, • přístup ke špičkovým technologiím, • komplexní zaškolení, • nástup možný ihned nebo dle dohody, pružná pracovní doba, • systém benefitů a odměn (mobilní telefon, notebook, pomoc s ubytováním, příspěvek zaměstnavatele na stravování, firemní jazykové kurzy, odměny za fond pracovní doby, za doporučení nového zaměstnance, za zlepšovací návrhy a další), , V případě zájmu o uvedenou pozici nám zašlete svůj životopis., Kontakt na personální oddělení: personal@sqs-fiber.cz, tel. 493 765 381.. Pracoviště: Sqs vláknová optika a.s. [1], Komenského, č.p. 304, 509 01 Nová Paka. Informace: personal@sqs-fiber.cz, +420 493 765 381.