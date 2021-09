"Poslední ročníky se nám už nehlásilo tolik lidí. Po čtyřech letech už nám to ale chybělo, tak uvidíme, jestli se nám podaří tradici oživit," uvedl Babák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.