Jičínsko – Školáky dnes ráno vyhnalo z postelí drnčení budíku. Po dvouměsíčním odpočívání jim opět začínají školní povinnosti. Do základních škol v jičínském okrese nastoupí 1. září 938 nováčků, jen na Jičínsku je to o 78 dětí více než v loňském roce.

Základní školy jsou na provoz nachystány, i když někde se ještě dokončují náročné opravy jako například v Základní škole v Poděbradově ulici v Jičíně. Po celé prázdniny se tu renovovala střecha, do které zatékalo. „Limitovalo nás to i v přípravě zahájení školního roku, stavební práce byly završeny v pátek. Všechno jsme ale zvládli, i když nám ještě zbývá dokončit venkovní učebnu," upozorňuje nás ředitelka školy Michaela Štálová.

Ta dnes ráno nejdříve přivítá prvňáčky. „Chci, aby se u nás noví školáčci cítili dobře, našli si tu spoustu kamarádů, chodili do školy rádi a získali k ní kladný vztah. Všem ostatním přeji nejen dobré zdraví, úspěch, pohodu, ať se jim podaří to, co si vysní, ale také je chci zároveň motivovat, aby měli ke škole užší vztah. Aby neničili a nepoškozovali nábytek ani výmalbu," chystá se oslovit žáky a pokračuje.



„Hodláme rozšířit spolupráci s rodiči a zapojit je do života školy. Snad to bude fungovat, úkolů máme hodně," prozrazuje záměry. Škola letos rozšiřuje školní družinu a také navýší kapacitu o jednu kmenovou třídu. V tomto školním roce se zde bude vzdělávat 330 dětí. Vedle nových žáčků tu přivítají i novou asistentku. „Ve školách narůstá počet dětí, které potřebují při výuce asistenta. Povinností školy je tuto službu zajistit, což je někdy složité. Nám se to povedlo, za což jsme rádi," říká k nové posile Michaela Štálová. Novoměstská škola má nyní pět dětí, které potřebují péči asistenta.



V pohotovosti jsou už také kuchařky, které si pro děti na pondělí připravily rizoto se zeleninovým salátem. Během školního roku strávníky čeká i nevšední jídelní lístek, a to už hned v září, kdy budou mít pokrmy v názvu jména pohádkových bytostí. V minulosti tak žáci ochutnali Mančiny dukátové buchtičky či polévku králíků z klobouku (kapustová). Zdejší jídelna slouží také okolním školám, do kterých jsou obědy dodávány. Denně se jich tu uvaří devět set.

Velké očekávání

„Těším se, budu si tu malovat, počítat," říká před svým vstupem do první třídy Základní školy v Jičíněvsi Terezka Janeková z Vitiněvsi.



Ella Svobodová z Nové Paky už ráno nemohla dospat. „Do školy se moc těším, ze všeho nejvíc na učení. Mám už všechno přichystané. Obleču si riflové šaty s růžovými doplňky a k tomu si vezmu aktovku, kterou zdobí motýlci a kytičky," má zcela jasno nová žačka Základní školy v Komenského ulici.



Perný začátek čeká novopacké gymnázium. Právě prvního září tu musí přezkoušet zhruba devadesát studentů z celého regionu, kteří tu budou skládat opravné zkoušky.



Těšit se na výuku mají důvod hořičtí kameníci. Ve škole jim přibude unikátní 3D tiskárna a další nejmodernější vybavení, a to díky dotaci z evropských fondů. Tentokrát je to 3,2 milionu korun.

„Takto naše škola dosáhne na ucelenou technologii, která nemá minimálně v Evropě v civilních technologiích obdobu," podotkl ředitel školy Josef Moravec.



Zítra si v našem Deníku přečtete, čím se touží stát malí prvňáčci a jak dětem i učitelům začal školní rok.

Perné prázdniny školníka

Se školou je neodmyslitelně spjatý i školník, který zde plní důležitou roli. Na rozdíl od dětí a učitelů si příliš dvouměsíčního volna neužil. Přes prázdniny měl napilno a musel se postarat o mnoho záležitostí. „Děti rozbily řadu věcí, které bylo potřeba vrátit do původního stavu," vysvětluje školník Jaroslav Kalkus, který působí na základní škole na Novém Městě. Na starost měl kromě oprav také výmalbu včetně nového obložení u umyvadel ve třech třídách. Načerpat novou sílu se letos vydal do Jižních Čech a na Šumavu, kde se věnoval houbaření a byl úspěšný. Pokaždé se vrátil s plným košem hřibů a lišek. (mar)

Vzdělání je významné pro celý život

Jaroslav Nožička je úspěšným podnikatelem, který řídí více jak dvacet let jičínský podnik Kobit. Vzdělání přikládá velkou váhu, je to podle něho investice, která se v životě mnohokrát vrátí.

„Do školy jsem nastoupil o rok později a myslím si, že mi to vůbec neuškodilo. Vybavuji si paní učitelku i nový slabikář. Bylo to příjemné," vzpomíná na své školní začátky. Kdyby měl možnost oslovit žáky, určitě by se jim snažil vysvětlit význam vzdělání pro celý jejich život.

„Byl jsem několikrát v Číně a viděl jsem, jak se tam lidem těžko žije. Jak mnohdy vykonávají námezdní práci, musí se podbízet a přitom touží po vzdělání, touží být někým, něco znamenat. Všem to ovšem není umožněno. U nás vzdělání dostupné je, ale mnohdy mladým lidem chybí právě touha učit se."

Nejdůležitější je pevný kontakt s žáčkem

Michaela Nožičková vystudovala vyšší odbornou školu sociálně právní a od 1. září nastupuje na 3. základní školu v Jičíně na Novém Městě jako osobní asistentka hendikepovaných dětí. Tento obor si zvolil proto, že chce pomáhat dětem i dospělým.

Jaké jsou pocity před prvním vstupem do zaměstnání?

Přiznám se, že mám trochu trému. Trošku se taky bojím, ale jinak se moc těším.

S jakým očekáváním zahajujete svoji profesní kariéru?

Moje očekávání od této práce je, že získám nové zkušenosti a že porovnám teorii s praxí.

Co je hlavním úkolem osobní asistentky?

Pomáhat svěřenému žáčkovi, aby zvládl výuku ve škole. Důležité je navázat i dobrý kontakt s rodiči, abychom si mohli předávat otevřeně informace.

Máte už nějaké praktické zkušenosti s touto profesí?

Jen ze školy, když jsme chodili na praxi.

Čeho se nejvíce obáváte?

Mám strach z toho, abychom si se svěřeným děckem padly do oka. Také abychom získaly dobrý vztah, abychom spolu neměly žádný konflikt. Ještě jsme se neviděly, poprvé ho spatřím dnes.

Pamatujete na svůj nástup do školy?

Ano, moc dobře, bylo to krásné. Hrozně jsem se těšila, chtěla jsem se naučit číst a psát. Ptala se Iva Kovářová

ANKETA: Jaký byl váš nejlepší prázdninový zážitek?

Anna Todororová

Praha

Navštívila jsem společně s bráchou Honzíkem zoologickou zahradu v Chlebech, kde jsme viděli spoustu zvířátek. Nejvíce se mi líbila morčátka.



Michal Fiala

Lomnice nad Popelkou

Nejvíce se mi líbilo na Moravě. Navštívil jsem zoo v Olomouci na Svatém kopečku, kde mě nejvíce zaujaly opice. Poprvé jsem zkusil hrát bowling a šlo mi to.



Ondřej Štrych

Jičín

V létě jsem se ze všeho nejradši koupal. Moje babička má bazén, takže jsem si to moc užil. Párkrát jsem byl na koupališti, a dokonce jsem plaval i v rybníku.



Samuel Najman

Jičín

O prázdninách jsem jezdil s bráchou Davidem na výlety. Navštívil jsem české památky, ale byl jsem i v zahraničí. U sousedů v Polsku se mi moc líbilo.



Kristýna Podzimková

Řepov

Se ségrou jsme letěly na dovolenou do Egypta. Byly jsme nadšené z moře, ve kterém jsme se každý den koupaly. Nejlepší bylo potápění a plavání s želvami. (mar)