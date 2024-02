Prozraďte nám nezasvěceným, co jsou to brikule? Brikule je součást našeho názvu. Kompletní název je Prague_Brikule . Prague z je místo založení. Dělat brikule - vylomeniny, triky, kejkle.

Už jste takhle dováděli v jiných městech? A jaké byly reakce tam?

Dovádíme takto v Praze, Brně a jiných městech.

A jaké byly reakce?

Lidi, kteří koukali na náměstí z oken, křičeli, že nás milují. Třeba skupinka mladých holek. Pán, co šel okolo, vypadal, že byl překvapen, a prý šel z jedné hospody do druhé a cestou viděl naši akci a přišel se podívat. Patřil asi také k fanouškům, co mají rádi auta. Říkal, že je to super.

Bohužel pro ně, policie přijela, až když všichni odjeli. Město Jičín na svých stránkách píše, že to policie rozehnala, což není pravda. A musíme se zastat policie, která neměla vůbec tušení, že se něco děje. Potkali jsme policii o několik ulic dál při našem odjezdu a jeli směrem na náměstí, kde už nikdo nebyl.

Policie vypátrala 16letou Terezu z Jičína. Dívka byla v ohrožení života

Když už zmiňujete policii, co říkáte na to, že teď akci vyšetřuje? Na Instagramu máte videa, kde ani nezamazáváte registračky, v podstatě se tak sami udáváte. Proč? Jste případně připravení zaplatit pokutu?

S tím se vždy počítá, že policie může vyšetřovat. Ale každý je dospělý a za své skutky zodpovídá, tak musí počítat i s následky. Videa jsou na internetu a není vyloučeno, že nejsou graficky upravená, takže těžko říct, zda se to opravdu dělo, nebo nedělo.

Na náměstí v Jičíně i v ulicích, kudy jste projížděli, bydlí lidi, kteří si nyní stěžují na hluk, říkají třeba, že jste jim vzbudili děti. Nezvažujete omluvu těmhle lidem?

Lidi bydlí všude, a když si vyberou místo, kde je silnice, náměstí, dálnice, železniční trať, tak pravděpodobně počítají s tím, že na těchto místech bude rušno.

Zdroj: Facebook Taxi Nonstop Jičín a Okolí

A proč jezdíte po městech? Chybí vám legální místa, kde driftovat a dělat vylomeniny?

Jezdíme po městech, protože nám chodí stovky zpráv na naši stránku a lidé prosí, ať navštívíme města, kde bydlí. Ne každý může na naše akce v Praze a okolí, tak jim plníme jejich přáni a dojíždíme my za nimi.

Auta máte pěkná, o tom žádná. Ale jak se mají vaše gumy? Kolik peněz ročně vrazíte do pneumatik?

Naše gumy jsou na tom dobře. Máme mezi sebou i majitele a zaměstnance pneuservisů, takže o gumy je postaráno. Někdo ročně utratí za gumy 20 tisíc a chová se k nim tak, aby mu vydržely, někdo má nakoupených více sad a driftuje a neřeší, že bude po každém srazu muset přezouvat pneumatiky. Na každé auto stojí gumy jinak, záleží i na výrobci. Takže někdo utratí tech 20 tisíc a někdo utratí třeba 200 tisíc ročně.

To není málo. A k tomu drahá auta…To do rozpočtu celkem zasáhne. Kde na to berete?

Každý si myslí, že na to berem od rodičů. Ale jezdí mezi námi i lidi 50+ a ti to od rodičů berou asi těžko. Realita je taková, že s námi nejezdí jen drahá auta, ale i auta sériová v průměru za 100 až 250 tisíc. To je průměrná cena běžného ojetého vozidla, které má doma plno lidí. Dražší auta mají lidé, kteří mají firmy nebo dobře placenou práci.

Přehledně: O co jde v kauze domova se zvláštním režimem v Miletíně

Když říkáte "mezi námi", tak jak se organizujete? Jste všichni z Prahy? Je to o členství ve skupině, nebo se svoláváte přes sociální sítě, a kdo dorazí, ten jede?

Vždy se to vydá na sociální sítě, a kdo přijede, tak jede taky. Jsou mezi námi jezdci jak z Prahy, tak i z okolí Prahy, ale například i z Brna, Ostravy, Olomouce. Dá se říct, že skoro z celé republiky.

Máte mezi sebou nějakého šéfa? Někoho, kdo to celé trochu krotí nebo naopak hecuje?

Samozřejmě, že nějaké to jádro tam je, ale systém je vymyšlený tak, že kdyby jeden nemohl, něco se mu stalo, tak ostatní vědí, co mají dělat a jak akce mají vypadat, v jakém duchu je vést. Nebojím se říct, že ten systém je vymyšlený tak, že ho nikdo nezastaví. Protože je tolik lidí, kteří jsou do toho zainteresovaní, že je nejde vyřadit ze hry všechny.

A proč to vůbec děláte?

Děláme to, protože nás to baví. Nás baví se svézt v autech, jsou mezi námi i lidi, co jezdí na závodní okruhy, jezdci rally a samozřejmě i lidi, co auto mají jen proto, aby byli v pracovním týdnu mobilní. Ale mají rádi auta, tak se přijedou na sraz podívat. V ČR je hodně skupin, které dělají autosrazy. Ale nikde moc nejezdí. Probíhá to tak, že přijedou na parkoviště k obchodnímu domu a vystaví si auta, dvě hodiny je leští hadrem a pak sedí a koukají na ně. Auta jsou od toho, aby se používala, a toho jsme my zastánci. Proto děláme srazy, kde se víc jezdí, než stojí.

Jací jste řidiči v běžném provozu? Mám se bát vás potkat na silnici?

Lidé, co s námi nejezdí, mají pocit, že by je někdo ohrozil. Ale není tomu tak. My jezdíme všichni s rozumem a každý své auto zná tak dobře, že ví, co si může a nemůže dovolit. Podle mě jsou mnohem víc nebezpeční řidiči věku 70+, protože ty reflexy nejsou už takové, a když je potkáte na silnici, tak vidíte, že jsou často zmatení a nevědí, co se děje.

Tohle jsou základní školy na Jičínsku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Na druhou stranu nikdy nevíte, kdo sedí v autě naproti a jak zareaguje, když se třeba lekne, zakouká na hezké auto nebo klimbne. Jak se stavíte k pravidlům silničního provozu, rychlostním limitům a k hlasům, které nejen v Praze chtějí ve městech povolenou rychlost ještě snižovat?

To máte pravdu, ale kdyby člověk přemýšlel jen takhle, nemohl by vyjít z baráku. Příklad: Jdete po ulici, klimbne řidič autobusu, který veze 50 lidí, a přejede vás a zraní 50 cestujících. To jen jako příklad.

Pravidla silničního provozu by se měla samozřejmě dodržovat, ale jsou věci, které nedávají smysl. Například, jak píšete vy, snižování rychlosti v některých městech. Proč? Jsou podle mě podstatnější věci. Kdyby se zajistila plynulost dopravy a semafory se nastavily tak, aby byla často zelená a neprojela na ni jen dva auta a pak zase 3 minuty červená, jak to je konkrétně v Praze v nějakých místech, tak by to bylo lepší. Tohle jsou podle mě důležité věci. Rychlost bych neřešil, každý jede na tolik, na kolik se cítí.

Kam vyrazíte příště?

Příští akce je v Plzni.

Vzkázali byste něco lidem, kteří na vás teď v Jičíně nadávají?

Asi jim nic vzkázat nechceme. Každý je nějaký, nejsme tu od toho, abychom určovali, co je správně a co není.

Zdroj: Facebook Taxi Nonstop Jičín a Okolí

A prozradíte mi, s kým komunikuju?

To bohužel nemůžu z důvodu osobní ochrany. Jediné, co vám můžu pro čtenáře prozradit, je to, že jsem spoluzakladatel Prague_Brikule, nejsem vlastníkem řidičského průkazu a jezdil jsem 300 km/h v autě. To klidně napište, ať mají lidi co číst. Nejsem vlastníkem řidičského průkazu od doby, co jsme založili skupinu Prague_Brikule, ale láska k autům byla tak neodolatelná, že jsem brázdil silnice i nadále. Teď si dávam pauzu na přípravu na navracení řidičáku.

Co se vlastně stalo?

V noci na neděli 25. února před 1 hodinou ráno přijelo na jičínské Valdštejnovo náměstí okolo 50 aut (asi 100 lidí) svolaných skupinou Prague_Brikule. V blízkosti korunovační kašny začala auta na kamenné dlažbě přímo v památkově chráněném centru města driftovat a za obrovského rámusu řidiči smýkali pneumatikami a navzájem se u svého počínání natáčeli. Svou zábavou vzbudili obyvatele okolních domů i celé ulice, kterými do Jičína a z Jičína projížděli. Po několika desítkách minut z náměstí odjeli, nechali po sobě jen černé stopy po pneumatikách. Po příjezdu přivolaných posil Policie ČR a Městské policie Jičín už na náměstí nebyli. Policisté nyní prověřují videa a záznamy z kamerového systému a zkoumají, zda nedošlo ke spáchání přestupku, případně k trestnému činu. Mluví se o ničení cizí věci nebo o výtržnictví. Mezi místními akce vyvolala silné reakce a otázky o reakceschopnosti Policie ČR a Městské policie Jičín.

Úřední záznam o autosrazu zveřejnila jičínská radnice na svém facebookovém profilu. Odpovídá zde také na nejčastější dotazy a poznámky obyvatel:

Kde byla městská policie?

Zhodnoťte sami. Na Valdštejnově náměstí bylo 100 účastníků neohlášeného srazu a 50 vozidel. Jistě všichni chápeme, že pár strážníků a příslušníků policie by situaci nevyřešilo a bylo nutné počkat do doby, než dorazí hlídky z okolních obcí. Strážníci Městské policie Jičín a Policie ČR ze zákona musí vyhodnotit reálně situaci a podle nutnosti povolat posily.

Proč pouze přestupek?

U každého poškození majetku se nejprve uvažuje o přestupku. Teprve když škoda překročí určitou zákonnou normu, věc je překvalifikována na trestný čin. Jedná se o standardní postup. Zdroj: FB Jičín - moje město