"Ještě nedávno stála jedna 3,90. Dneska je mají o korunu dražší i ve slevě. Pro vícečlennou rodinu se takový nákup vážně nevyplatí. Radši koupím chleba a nakrájím ho na tenčí krajíce," dumá žena. Není sama, v uličce pečiva se poslední dobou s podobnými myšlenkami zastavuje téměř každý.

"Je to strašné. I když u nás se naštěstí zdražení zatím neprojevilo, takže lidé k nám ještě chodí s radostí," říká Marcela, prodavačka v jičínském pekařství Hradecké pekárny.

Právě Hradecká pekárna patří k těm nejrozšířenějším ve východočeském regionu. Podle generálního ředitele Ivana Hlineckého se ale současná situace projevuje i na jejím chodu.

"Počítali jsme v roce 2021 s 2,5násobkem nárůstu nákladů na energie, ale v současné době jsme u elektřiny a plynu na pětinásobku původních záloh. Celkově se nám zálohy za energie zvedly ze statísíců na miliony měsíčně," vysvětluje Hlinecký s tím, že se zatím ceny energií výrazně nepromítly do cen jejich výrobků.

Nepříjemnosti letošního roku se Hradecké pekárně daří zvládat díky členství v obchodním uskupení Český pekař a také díky specifickému sortimentu, kvůli kterému si Hradecká pekárna drží stálé zákazníky.

S drahotou se potýkají také další pekárny v Královéhradeckém kraji. Nárůst cen energií a především plynu zasáhl například tradiční Pekárnu Lično, kterou provozuje společnost Beas.

"Pro pekárny je zásadní hlavně plyn, jehož cena momentálně vzrostla asi čtyřikrát. Je to zásadní zdražení a samozřejmě to pociťujeme. Ani my momentálně nedokážeme předpovídat, co bude v následujících měsících. Věřím, že pokud některé pekárny nejsou silné, jen těžko se v těchto podmínkách udrží," komentuje výrobní ředitel společnosti Beas Ladislav Jirčík.

Ještě napjatější je situace v menších regionálních pekárnách. Zdražení pocítilo například Pekařství a cukrářství Josef Rýdl v Lázních Bělohradě. "Nahoru šly vstupní položky - nejen energie, ale také stále stoupají ceny surovin, úrokové sazby na úvěrech, mzdové náklady. Budoucnost lze dnes těžko odhadnout," vysvětluje Jaroslav Voves.

V bělohradské pekárně dnes obyčejný rohlík stojí 4,50 koruny, jeden kilogram chleba zdražil na 47,30 koruny. Za posledního půl roku tak ceny vzrostly minimálně o třetinu.