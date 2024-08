Vyhláška o školním stravování, která začala platit od února 2023, pak umožnila další růst cen. Pro školní obědy totiž navýšila cenový strop. Pro ty nejmenší strávníky od sedmi do deseti let může stát oběd až 47 korun, pro děti ve věku 11 až 14 pak až 50 korun a pro ty starší 15 let může vyjít jeden školní oběd až na 54 korun. Měsíčně to může být pro jedno dítě až o 200 korun více než dříve. Mnohé školy tak zdražily obědy už v průběhu loňského školního roku. Část tak učiní od září. Opět tak vzroste počet dětí, jejichž rodiny nejsou schopny finančně zajistit obědy.

Šetřit musí rodiny i jinde

Obědy však nejsou jedinou položkou, která zdražovala. Nahoru šly rovněž ceny kurzů a kroužků pro děti. Mnohé podražily už loni, zvláště kvůli cenám energií. V tomto směru už se ale situace ustálila a také inflace je výrazně nižší než v posledních letech. Ani platby za kroužky by tedy již neměly růst nijak razantně.

Dokládá to i loňský průzkum Pluxee. Vyplývá z něj, že za kroužky, sporty a další mimoškolní aktivity utratí zhruba 17 % rodin do 1 500 korun za pololetí na jedno dítě, 31 % do 3 tisíc korun, zhruba 30 % do 5 tisíc korun, téměř 16 % do 10 tisíc korun a 6 % více než 10 tisíc korun za pololetí. „I mimoškolní aktivity jsou přitom pro dítě prospěšné. A zvlášť sport a všechny další pohybové aktivity přímo důležité,“ konstatuje Martina Machová.

Toho jsou si vědomi i rodiče, jak ukázal průzkum společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) ze začátku letošního roku. Podle něj se rodiče maximálně snaží vyhnout omezení rozpočtu na vzdělávání a zájmové aktivity svých dětí. Raději omezí jiné položky.

S pokrytím části těch nákladů mohou pomoci i zmiňované zaměstnanecké benefity. „Ty pro volný čas dostává 38 % českých zaměstnanců a mnohdy ani neví, že jim mohou odlehčit rodinný rozpočet nejen na začátku školního roku,“ vysvětluje Martina Machová. Okolo 3 % firem pak podle květnového průzkumu Pluxee poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na rodinu a domácnost. 2 % firem nabízí jako benefit firemní školku či dětskou skupinu, což zase pomůže rodičům nejmenších dětí.