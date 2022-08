Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Královéhradeckého kraje Martiny Götzové během odřadů z okresu Jičín se v Hřensku vystřídalo deset dobrovolných hasičů z jednotek v Kopidlně, Sobotce, Lázních Bělohradu a v Libáni. „Dnes měli přijet další ze Železnice a Mlázovic, ale nakonec se rozhodlo, že už se další odřady vysílat nebudou,“ dodává mluvčí přímo z Hřenska, kde podle ní nadále pokračuje dohašování a čištění lesa. Hasiči nasazení z ostatních krajů postupně odjíždějí domů.

Hasiči z Krkonoš pomáhali v Českém Švýcarsku. Spali u požárů na střeše cisterny

Na několikadenní výjezdy si dobrovolní hasiči museli vzít dovolenou z práce. Jsou na to zvyklí, časově, fyzicky a psychicky velmi náročný koníček mnohdy dělají na úkor svého soukromého života. Často se kvůli tomu dostávají do problémů se svými zaměstnavateli. „Už se mi několikrát stalo, že jsem po celé noci hašení šel ráno normálně do práce. Na větší výjezdy si musíme vybírat dovolenou,“ říká velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Kopidlno Petr Hnát.

S žádostí o proplacení dovolené naopak podle Stárka nemají v Lázních Bělohradě problém. „Všichni jsme si na výjezd do Hřenska brali volno, ale myslím, že to nebude problém. Já i kluci z jednotky jsme se se zaměstnavatelem dokázali na refundacích domluvit,“ dodává velitel.

Telefon řinčí neustále

Zásahové jednotky zřizuje obec a členy jsou většinou příslušníci SDH. Jejich činnost ale koordinuje HZS Královéhradeckého kraje. Dobrovolníci pomáhají tam, kde profesionálové potřebují další ruce, zajišťují menší události a dohašují, aby profíci byli k dispozici jinde, případně se střídají na stanici, když profesionální jednotka musí vyjet k nehodě nebo požáru. „Doma nám neustále řinčí telefon, buď je to něco v práci, nebo někde hoří,“ říká starostka SDH Jičín a manželka velitele JSDH Eva Vágenknechtová.

Volno z práce si berou také na nutná školení, výcviky a další výkon činnosti. Někdy se podaří zpětně dovolenou refundovat, aby hasičům dobrovolničení tolik nezasahovalo do osobního života. „Můj zaměstnavatel je chápavý a daří se nám domluvit. Ale vím, že nejen moji kolegové ze sboru, ale i ostatní dobrovolní hasiči s tím mají velké problémy a jejich zaměstnavatelé nemají pochopení, že byli celou noc v terénu nebo že musí nutně v pracovní době na výjezd,“ vysvětluje Hnát.

Do Hřenska jede pomoci bojovat s požárem 13 hasičů z Královéhradeckého kraje

Členem SDH Kopidlno je od svých dvaceti let, kdy se přihlásil do družstva požárního sportu. „Začalo to tak, že jsem předběhl kamaráda, který běžel pro cigára. On už byl členem a povídá mi, že bych se jim hodil do týmu, že s takovou rychlostí bych všechno utáhl,“ vypráví Petr Hnát. Od soutěžení už byl jen krůček do výjezdové jednotky v Kopidlně, které dnes velí.

Pomáhají sousedům

V jičínském okrese je 90 výjezdových jednotek SDH. Kromě požárů a dopravních nehod zajišťují také záchranu zvířat, odstraňování vosích hnízd, požární dohledy a další běžné hasičské činnosti. Od státu dostávají na fungování příspěvek ve výši 150 tisíc korun, pokud pokrývají větší výjezdy, mají také finanční odměnu na počet odpracovaných hodin. „To ale jen sporadicky,“ dodává Hnát.

Přesto se všichni oslovení shodují na tom, že práci dobrovolného hasiče mají rádi. Kromě výjezdů se dobráci zabývají i dalšími aktivitami ve prospěch svých sousedů. Vedle družstev požárního sportu, pomoci při krizových situacích nebo pomoci seniorům vedou dobrovolní hasiči také kroužky pro děti a další zájmové aktivity.