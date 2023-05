Začíná sezóna oprav silnic a na některých místech i letos v létě čekají řidiče objížďky a uzavírky. Velké dopravní tepny tentokrát až na výjimky nechá kraj a Ředitelství silnic a dálnic bez větších omezení, největší komplikace čekají řidiče v okolí rozkopaného Miletína. Královéhradecký kraj ale letos také plánuje zalátat díry hned na čtyřech silnicích třetí třídy.

Ilustrační foto | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Nejvýraznější změna letos v sezóně čeká obyvatele Miletína i ty, kteří městečkem Karla Jaromíra Erbena pouze projíždí na své cestě z Bělohradu do Hořic nebo například do zoo ve Dvoře Králové. Po dlouhých letech slibů, nadějí a příprav se totiž kraj pustil do rekonstrukce silnice II/284 v úseku od vjezdu do města přes celou Komenského ulici až po křižovatku na náměstí. Silnici čeká odvodnění, stavba nových chodníků a také vytvoření nového povrchu.

Miletín na tuto stavbu čeká už třicet let, pojí se s ní ale výrazná omezení, která řidičům v létě zkomplikují život. "Osobní auta budou muset jezdit do Miletína přes Červenou Třemešnou, nákladní doprava od Bělohradu na Dvůr Králové povede po objízdné trase přes Hořice. V Komenského ulici a ulici Barbory Linkové navíc stavba částečně omezí parkování," popsal plánované objízdné trasy starosta Miroslav Nosek.

Práce postupně začínají už na jaře, podle harmonogramu Údržby silnic Královéhradeckého kraje by největší dopravní omezení mělo začít 5. června. Podle starosty se počítá s uzavírkou až do října letošního roku.

Třetí etapa v Holovousech a oprava mostu u Sobotky

Některé úseky silnic na Jičínsku zažívají uzavírky a částečná omezení každý rok. Letos by se měla uskutečnit třetí, finální etapa opravy silnice v Holovousích, která se uzavře 12. června, částečné omezení ale čeká také řidiče na I/16 mezi Jičínem a Mladou Boleslaví. ŘSD plánuje opravy silničního mostu u Sobotky. Omezení potrvá od května do listopadu.

Konec tankodromů na okreskách

Pozornosti Údržby silnic ani letos neuniknou silnice druhé a třetí třídy. Už letos by hustá silniční síť na Jičínsku mohla přijít o další čtyři z nejhorších úseků, ale neobejde se to bez objížděk. S těmi musí v létě počítat cestující z Liběšic do Slatin, z Butovse do Žeretic, z Rovně do Libošovic a z Borku do Želejova. Všechny čtyři stavby zahájí Údržba silnic v srpnu letošního roku.

Ani Nová Paka letos nezůstane opomenutá, ačkoliv ji momentálně nejvíce zatěžuje stavba vysněného obchvatu, kterou v září konečně zahájilo ŘSD. Kraj plánuje na nechvalně známém tankodromu II/284 odstranit nehodový úsek mezi Štikovem a Bělou u Pecky. Dopravní omezení zde započne 14. srpna.

Naopak nejspíš opět nedojde na opravu úseku II/284 v novopacké Lomnické ulici. Veškeré přípravy jsou hotové, do výběrového řízení na zhotovitele se ale opakovaně nepřihlásila žádná firma. " Lomnicka ulice se bude znovu (potřeti) soutěžit až na podzim se zahájením 1. dubna 2024," uvedl novopacký zastupitel a krajský radní pro investice Rudolf Cogan.

Zdroj: Archiv