Několik klientů bylo při covidovém onemocnění převezeno do nemocnice, většina je s mírnými příznaky v domově. Zlepšila se také absence personálu, tři pracovnice sociálních služeb se vrátily do zaměstnání, směny jsou nyní plně obsazeny. Přesto šest pečovatelek a jedna uklizečka stále zůstávají v karanténě.

Na pomoc tu přizvali dobrovolníky i sestry z novopackého domova seniorů.

Po skončení karantény a čtrnácti denní pauze by se zdejší senioři mohli dočkat očkování. Zaměstnanci se sami objednávají přímo do očkovacího centra v Jičíně. „Doufejme, že to nejhorší je za námi,“ míní ředitelka, podle které se na klientech negativně podepisuje především dlouhodobá odluka od svých blízkých.

„Věřme, že situace se stabilizovala. Nyní máme pozitivních 19 klientů, celkem nám onemocnělo 37 uživatelů, ale ostatní jsou již vyléčeni,“ sčítá nemocné ředitel domova seniorů v Milíčevsi na Jičínsku Pavel Jór. Covid pozitivní jsou zde i čtyři pečovatelky. Částečně je nahradily dvě brigádnice. „Ty nám vytrhly trn z paty, zastávají práci pečovatelek,“ připomíná ředitel výpomoc dobrovolnic.

Třiadvacetiletá Aneta Žitná z Milíčevsi se pro pomoc rozhodla poté, co ji oslovila vrchní sestra domova.

S prací má zkušenosti, v sociálních službách už byla zaměstnána. Přiznává, že nejnáročnější je pohybovat se v ochranných oblecích a pomůckách. „Jinak obě dvě jsou trpělivé, milé ke klientům, ničeho se nebojí, pomáhají s hygienou i s krmením,“ pochvaluje si výpomoc Pavel Jór.

„Vypadá to, že covid se u nás zastavil. Jakmile nám hygiena zruší karanténu, napojíme se na jičínskou nemocnici a domluvíme si očkování,“ uvedl ředitel, který se jen obává toho, aby vláda nyní nezrušila nouzový stav. „Tím by končilo testování, docházely by k nám návštěvy a za současné epidemiologické situace se toho upřímně děsím.“

Zařízení také spoléhá, že ministerstvo práce a sociálních věcí uvolní další prostředky na úhradu ochranných pomůcek. „Denně spotřebujeme tak dvacet ochranných obleků, což je šest tisíc korun plus další náklady. Od začátku roku všechno hradíme z vlastních zdrojů, což je pro náš rozpočet vyčerpávající,“ připomněl Pavel Jór ekonomické problémy.

První případ onemocnění covidu se ve zdejším zařízení objevil 12. ledna. Od začátku roku zde zemřelo pět klientů, u třech zřejmě nebyl příčinou smrti koronavir. Za celý loňský rok tu evidují osm úmrtí. V domově seniorů nyní žije 56 klientů.

Jiří Vitvar z krajského odboru sociálních věcí uvedl, že v zařízeních seniorských služeb jsou první dávkou přeočkováni klienti všech zařízení kromě zmíněných na Jičínsku. „Vázne nám to skutečně jen na karanténách v domovech, i když na průběhu očkování je samozřejmě znát výpadek vakcíny,“ dodal.

Očkování na covid-19 ale stále vyhlížejí například i v broumovském domově seniorů, který spadá pod Centrum sociálních služeb, vedené ředitelkou Evou Kašparovou. Je to jedno ze 44 pobytových seniorských zařízení v kraji. S očkováním se na ně podle ředitelky pozapomnělo, termín mají 19. února. Zařízení si ale také procházelo od Vánoc covidovou nákazou, kdy zde onemocněli všichni klienti i personál. „Pouze jeden klient nám zůstal zdravý. Karanténa nám končila 4. února. Doufám, že nás oočkují než přijde další vlna covidu. To by nás úplně zničilo,“ konstatuje Eva Kašparová.