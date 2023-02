Plšek před jičínské zastupitelstvo předstoupil už loni v září, kdy poprvé vysvětloval problémy, do kterých se stavba nového domova pro seniory dostala. „Hlavním problémem je v tuto chvíli enormní nárůst cen na trhu stavebnin. V této souvislosti nás oslovil náš generální dodavatel s tím, že za částku uvedenou ve smlouvě o dílo není schopen to dostavět. V tomto případě se jednalo o několikanásobné překročení finančních mantinelů, ve kterých se smíme pohybovat,“ vysvětlil tehdy.

Personální otřesy. Jičínská nemocnice mění ředitele, Slámu nahradí náměstek Malý

Situace se ale za půl roku příliš nezměnila. „Na základě nepříznivé situace na trhu razantně vzrostly ceny stavebních materiálů a stavebních prací. Z tohoto důvodu je nutné přecenění celého projektu a jednání o nových podmínkách se zhotovitelem stavby. Změny projektu musí být následně schváleny naší mateřskou společností,“ zopakoval na dotazy Deníku Plšek letos v únoru.

Společnost SeneCura je stoprocentní dceřinou společností francouzského koncernu Orpea Group, který je největším poskytovatelem sociálních služeb na světě. Podle Plška proto nebude mít nárůst cen vliv na to, zda jejich moderní SeniorCentrum v Jičíně nakonec vznikne. Podle Plška společnost závazek vůči městu skutečně splní a pro Jičín nebudou komplikace při stavbě znamenat žádné výdaje.

Firmě hrozí pokuty

Otázkou ovšem je, kdy by se do SeniorCentra mohli nastěhovat první klienti. Termín ukončení stavby je vypočítaný na 12 až 14 měsíců od začátku realizace, ta se počítá od získání platného stavebního povolení v lednu 2021 s tříletou lhůtou na uskutečnění. „Po dokončení platí 15 let udržitelnosti. Pokuta za neposkytování služeb je 500 tisíc korun za rok, pokud se nestihne termín, tak 100 tisíc korun za rok,“ doplnil místostarosta města Petr Hamáček.

Pokud stavební firma Urban Survival předloží dostatečné finanční záruky, měla by podle Plška stavba znovu začít už letos na jaře. Pokud tak neučiní, bude SeneCura hledat nového zhotovitele a doba znovuzahájení prací se posune až na letošní léto. SeneCura zatím stále počítá s uvedením domova seniorů do provozu někdy během roku 2024. Urban Survival na dotazy Deníku ohledně pokračování stavby dosud nezareagoval.

VIDEO: Nepohodlí brzy skončí, Jičín koupí čekárnu na autobusovém nádraží

Domov důchodců vzniká v historických budovách bývalých kasáren v ulici Československé armády. Kromě obecného problému s financováním, do kterého se v posledním roce dostala nejedna velká stavba, se tak zhotovitel potýká také s nutností zachování památkově chráněné ikonické fasády a specifického tvaru střechy. „Během stavby se zároveň objevily nečekané problémy se statikou,“ doplnil Plšek.

Domov se zvláštním režimem poskytne bydlení a nepřetržitou péči pro 120 seniorů a lidí s Alzheimerem a dalšími typy demence. Domov by podle provozní ředitelky společnosti SeneCura Věry Husákové měl propojit mezigenerační a komunitní přístup a poskytnout moderní a nadstandardní životní podmínky. Pro klienty zde vznikne kaple, wellness, kadeřnictví, fitness centrum a terapeutická zahrada. Zároveň zde bude 70 pracovních míst pro lidi z Jičínska.