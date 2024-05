Sehnat na Jičínsku zubaře je téměř zázrak. Stomatologů je málo a postupně bez náhrady odcházejí do důchodu. Obce se snaží mladé lékaře nalákat na bydlení či pomoc se zřízením ordinace, avšak nahradit chybějící kapacity se většinou nedaří.

Zubní lékař. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Lenka Sečková z Nové Paky chodila roky ke svému zubaři, který však odešel do důchodu. Patří k těm, kterým se podařilo najít nového, ale nyní za péčí dojíždí 110 kilometrů.

„Zubaři u nás vymřeli. Říká se, že v tom patříme k nejhorším v celé republice. Asi pět jich odešlo do důchodu, stejně jako ten můj. Odešel bez náhrady a nebylo možné sehnat jiného. Dcera naštěstí sehnala jednoho v Praze, který ještě nabíral pacienty, tak jezdíme tam,“ vypráví Lenka Sečková.

Podle předsedkyně Oblastní stomatologické komory Jičín Martiny Janákové nejsou podobné příběhy výjimečné a týkají se celého Jičínska.

„Je pravda, že v Nové Pace skončilo více lékařů a nikdo z nich neměl nástupce. Pokud lidé dojíždějí jenom do Prahy, mohou být ještě šťastní. Noví kolegové k nám do regionu prostě nepřicházejí,“ potvrzuje stomatoložka, která ordinuje v Hořicích.

Síť dostupné péče je svým klientům povinná zajistit zdravotní pojišťovna. Aby lidé nemuseli dojíždět, snaží se pomoci i obce. Novým lékařům nejčastěji nabízejí prostory pro ordinaci za zvýhodněných podmínek.

Najít na Jičínsku zubaře je téměř nemožné. Kritické je to hlavně na Novopacku

„I nám zubaři chybějí a je potřeba je sehnat. Nabízíme výhodný pronájem prostor pro ordinaci, možností je i pronájem městského bytu, přestože je malometrážní. Stavební pozemky budeme mít zasíťované v průběhu jednoho roku. Ty sice nebudeme zvláště alokovat pro lékaře, ale budou k dispozici,“ přibližuje stav věcí v Hořicích místostarostka Jana Bouzková.

Ve městě v červnu ukončí praxi dětská stomatoložka a do důchodu odchází i její manžel, rovněž zubař. Stejně jako jinde se tam zvyšuje věkový průměr zkušených lékařů, ale místostarostka je v současné době se situací relativně spokojená. Za odcházející kolegy totiž nastoupí nová zubařka.

„Naštěstí máme řešení. Nahradit by je měla nová začínající lékařka. Budeme se snažit upravit prostory, kde ordinovali, aby tam našla nové zázemí. Budeme tak mít obsazenou alespoň jednu ze dvou volných ordinací,“ konstatuje Jana Bouzková, do jejíž gesce zdravotnictví spadá, a dodává, že by obce měly ve snaze nahradit odcházející zubaře spolupracovat se stomatologickou komoru.

„Kromě nastavení parametrů pronájmu veřejných prostor zkolaudovaných pro zdravotnické služby je další cestou společným úsilím zapůsobit tak, aby zřizovatel zajistil dobré podmínky a komora se zároveň snažila začínající lékaře podchytit,“ vysvětluje místostarostka.

Pro plombu až do jiného kraje. Na místo u zubaře čekají Východočeši několik let

Šéka jičínské oblastní komory připomíná, že důležitá je i spolupráce s vysokými školami.

„Měly by budoucím kolegům z řad studentů tyto možnosti zprostředkovat. Pokud obce nebudou vstřícné, lékařů bude nadále ubývat,“ konstatuje Martina Janáková.

Pacienti, kteří přišli o svého zubaře a hledají jiného často narážejí na to, že lékaře po dlouhém úsilí nakonec najdou, ale ten nemá smlouvu s pojišťovnou. Péči tak lidé hradí v plném rozsahu. Jičínsko však patří k regionům, kde většina stomatologů smlouvu má. Důvodem je nižší kupní síla než ve velkých městech. Tam je sice větší šance najít doktora větší, ale je potřeba počítat s tím, že se to prodraží.

Plno má ve své ordinaci i Martina Janáková. Ta doporučuje trvat na tom, aby zubaře našla pojišťovna: „Nevzala bych vás. To vám ale řeknou všichni. Obvolávat lékaře a ptát se na volné místo je téměř utopie. Smysluplnější postup je požadovat zajištění péče po pojišťovně. Je potřeba se snažit a trvat na tom, aby vám pojišťovna prostřednictvím svého systému stomatologa našla.“

Zubního lékaře marně hledá i Kateřina Bednářová z Hradce Králové. Potvrzuje, že pokud se nějaká možnost objeví, jedná se o ordinaci bez smlouvy s pojišťovnou: „Nejsem proti tomu, aby si člověk připlatil, ale nesmí ho to zruinovat. Většina lidí je v dnešní době nucená šetřit a může to vést k tomu, že prostě k zubaři chodit nebudou a bude to ještě horší. S dětmi naštěstí chodím k lékaři se smlouvou, to musím zaklepat, ale mě na pojišťovně našli zubaře v Liberci a v Praze.“

Poslanec a místostarosta Nové Paky Josef Cogan upozorňuje, že možnosti obcí mnohdy nestačí a zubní lékaři nemají o praxi na venkově zájem. Řešením je podle něho vyšší počet studentů stomatologie nebo vytvoření podmínek pro lékaře ze zahraničí.

„Začínající zubaři většinou směřují do větších měst, která jsou pro ně lukrativnější. Do regionů přicházejí většinou ti, kteří z nich pocházejí. Lákání do cizího prostředí se míjí účinkem. Ani obcím nabízejícím zařízení ordinace se nedaří nikoho přitáhnout. Nedávno jsme se ve sněmovně zabývali zákonem, který umožňuje snadněji přijímat zahraniční zubaře. Ani to však není úplné řešení. Musí se zároveň zvýšit počet studentů. Je to běh na dlouhou trať,“ říká Josef Cogan.