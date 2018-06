Dodavatel plynu pro Jičín se nemění

Doprava a logistika - Doprava a logistika Ostatní pracovníci v dopravě 17 360 Kč

Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování REFERENT/-KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT/-KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA , Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: "Referent/-ka odboru územního plánování a rozvoje města"., Nabízíme: , - pracovní poměr na dobu neurčitou vhodný i pro absolventy/-tky a osoby zdravotně znevýhodněné,, - platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída), osobní příplatek po zkušební době,, - místo výkonu práce: město Jičín, správní obvod města Jičína, města s rozšířenou působností,, - dobré pracovní podmínky, 5 týdnů dovolené, stravenky, pružná pracovní doba, další zaměstnanecké benefity, možnost získání služebního bytu., , Předpoklady a požadavky pro výkon funkce:, 1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk,, 2) vysokoškolské vzdělání technického směru, výhodou je splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost podle § 24 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon,, 3) znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,, 4) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,, 5) uvítáme: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, praxi ve státní správě a stavebnictví, znalost cizího jazyka., , Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče., K přihlášce se připojí životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. , , Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu: Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího MěÚ, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně Městského úřadu Jičín na téže adrese NEJPOZDĚJI do 21.6.2018., , Případné bližší informace Vám budou podány u vedoucího odboru územního plánování a rozvoje města, Ing. Ondřeje Bodláka, na adrese Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, ul. 17. listopadu č. 16, 506 01 Jičín, tel. č. 493 545 150, e-mail bodlak@mujicin.cz., , Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Neúspěšným uchazečům budou po uzavření výběrového řízení vráceny všechny doklady kromě přihlášky do výběrového řízení a životopisu, které budou uloženy po dobu skartační a archivační lhůty v souladu se Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a následně budou skartovány.. Pracoviště: Město jičín, Žižkovo náměstí, č.p. 18, 506 01 Jičín 1. Informace: Ondřej Bodlák, +420 493 545 150.