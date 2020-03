Překvapený zůstal starosta Vysokého Veselí ve chvíli, kdy na radnici dorazili místní vietnamští obchodníci z prodejny Večerka.

Nepřišli s prázdnou. Přinesli dvě krabice croissantů a plato ledové kávy v krabičkách. Hmotný dar byl určený složkám IZS, deset tisíc korun pak zdravotníkům v jičínské nemocnici. „Doslova mně spadla čelist za takový přístup, vše jsme předali adresátům, croissanty a kávu jičínským profesionálním hasičům,“ popisuje starosta města Luboš Holman, jak s jídlem i penězi naložil.„Zaskočilo nás to, bylo to milé, ještě jednou děkujeme. Všechno jsme spravedlivě rozdělili do tří směn,“ usmívá se major Ladislav Oborník z jičínské základny. Byl to první dar profesionálním hasičům v této složité době od občanů z regionu!

Do Dobrušky přicházela v minulých dnech pomoc v podobě roušek od mnoha dobrovolníků. Mezi nimi od místní vietnamské komunity. „Dostali jsme také dva balíčky s rouškami darovanými vietnamskou komunitou. Sto jich bylo z Rychnova a padesát z Dobrušky,“ uvedl místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

„Vietnamská komunita věnuje roušky jako pomoc v prevenci koronavirusu,“ stálo v textu na jednom z balíčků doplněném obrázky vietnamské a české vlajky a srdíčkem.

„Když jsem balíček na náměstí přebíral, ptal jsem se, od koho je, že bychom dárci rádi poděkovali. Ukázali na nápis na krabici, prý to stačí,“ doplnil referent krizového řízení Luboš Petera. V druhé krabičce byl list papíru se srdíčkem a kratičkým vzkazem: Darujem roušky! Elman.