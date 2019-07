Kulturní zařízení města Jičína zvou v pátek do arkádového nádvoří jičínského zámku, kde se uskuteční čtvrtý ročník ochutnávky Regionálních produktů Český ráj a dalších místních výrobků.

„Turistům, ale i místním chceme co nejvíce přiblížit Český ráj, a co si budeme povídat, přes dobré jídlo to jde nejlépe. Proto v našem Íčku prodáváme Regionální produkty právě z Českého ráje,“ zve veřejnost k návštěvě šéf Íčka Jakub Šeps.