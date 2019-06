„I když byly všechny doposud bez jakékoliv aktivní odezvy premiéra smeteny ze stolu, jsou velice důležité. Spojují všechny z nás, kteří nevěří Babišovým konejšivým slovům, dodávají nám na jistotě a boří bariéry strachu, za které nás politika staví,“ říká s nadšením vysokoškolský student.

Podle něho je nutné ukázat Andreji Babišovi, že víme, kde je pravda, a známe fakta, proti kterýmse tolik brání. „Díky hnutí Milion chvilek pro demokracii máme i jasné cíle, kvůli kterým demonstrujeme – nezávislost justice a zabránění ilegálnímu prosazování vlastních zájmů prostřednictvím eurodotací. Protože každou jeho „botu“ platíme my občané z vlastní kapsy,“ pokračuje.

Pavel Hybner ze Staré Paky se nad demonstrací pozastavuje. „Na únik dotačních peněz poukazovali Piráti už před rokem. Je to fakt, ale pan Babiš je pořád pro nás přínosem,“ tvrdí. Vysvětluje, že mu jde o ekonomickou stabilitu státu, která zatím funguje. „Mají tam někoho, koho by tam mohli dát jako předsedu vlády? Je třicet let po převratu a kde jsme? Nepohneme se z místa,“ rozčiluje se Hybner. Vadí mu, že lidé mnohdy neví, za co demonstrují.