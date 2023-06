Tuto debatu potvrzuje také sama Bytelová. „Nechtěla jsem, aby tam byly záchodky. Je to pěkný prostor, byla by to škoda. Tak jsme se domluvili s paní Suchardovou," vysvětlila, proč sice radnici budovu neprodala, ale s občerstvovacím okýnkem souhlasila.

O rozšíření přípravy jídel přemýšleli ve Zlaté Pecce už dříve. Přímo v prostorách cukrárny jim to ale nedovolily prostory. Shodou náhod však letos naproti skončila provozovatelka okénka se zmrzlinou. Nízkou budovu od majitelky sousedícího, momentálně zavřeného Hotelu Koruna, nejdříve chtěla koupit obec. „Měli jsme o to zájem, oslovili jsme paní majitelku Naděždu Bytelovou, aby nám budovu prodala. Chtěli jsme tam vytvořit veřejné toalety, protože zánikem dvou hotelů na náměstí nám odpadla možnost záchodků pro turisty. To ale majitelka nechtěla," dodala starostka.

Rozhodnutí nakonec přivítalo i vedení obce, kterému díky tomu alespoň částečně odpadá starost o zajištění občerstvení pro místní i turisty.

„Je to určitě lepší řešení než záchodky," uznala Štěrbová. Také provozovatelům hradu Pecka nové občerstvení, kam mohou poslat své návštěvníky, pomůže s palčivým problémem. „Máme tu malé bistro, ale když se někdo chce najíst v restauraci, nemáme ho kam poslat. Na náměstí byly tři restaurace, hotely jsou teď zavřené a ta třetí se opravuje," posteskl si už před časem kastelán Jan Murdych.

Bývalá záložna, to je vřed na tváři Pecky

Na možnost obědů v centru Pecky se těší také místní, které reportérka Deníku oslovila. Místo dvou restaurací na náměstí a hostince pod hradem je totiž už několik let v provozu pouze občerstvení v areálu hradu s omezenou nabídkou a restaurace ve dva kilometry vzdáleném kempu. „Taky tam občas jezdíme na oběd, mají na výběr z několika jídel a vaří dobře. Ale tady blízko náměstí bohužel není nic," povzdechla si Jitka, která do práce na peckovském úřadě dojíždí z Nové Paky.

Možnost zajít na oběd nebo na pivo by ocenil také oslovený muž, který pracuje v peckovské cukrárně jako údržbář. „Dřív tu bylo tolik hospod a teď nemáme nic. Bohužel všechny bývalé restaurace a hotely jsou v soukromých rukách a majitelé je nechtějí otevřít. Z Hotelu Roubal na náměstí je nyní ubytovna, to se asi vyplatí víc než restaurace," stěžoval si.

Otevřou další dva podniky?

Podle Nadi Bytelové, která vlastní Hotel Koruna, se ale v Pecce nevyplatí celoroční provoz hospody. Proto ani letos neuvažuje, že by bývalou restauraci v čele náměstí po několika letech znovu otevřela. „Brání mi v tomu zdravotní důvody, takže letos určitě neotevřu. Do budoucna to nevylučuji, a jsem ráda, že alespoň v té malé budově se bude občerstvení v sezóně prodávat. Ale na celý rok držet hospodu se nevyplatí. Jakmile přestanou jezdit turisti, zbyde tu pár štamgastů, kteří zajdou jednou týdně na pivo," upozornila.

Budovu se přesto snaží udržovat. Před sezónou naběhla úklidová četa, která umyla okna a Korunu alespoň zvenčí uklidila. „Aby to nějak vypadalo. Přeci jen je to dům na náměstí," uvědomuje si Bytelová.

Bývalé restaurace v soukromém vlastnictví zatím neplánují otevřít ani ostatní majitelé. „S majitelem bývalého Hostince Pod Hradem jsme jednali a žádali ho, aby alespoň zvelebil okolí. Bezvýsledně," popsala jednání Hana Štěrbová.

Podle starostky to ale vypadá, že v budoucnu by si gurmáni i štamgasti mohli přijít na své i v Pecce. Kromě nového Dlabance, bistra na hradě a restaurace v kempu by mohly v blízké budoucnosti otevřít další dva podniky. „Na náměstí se opravuje dům, ve kterém dříve sídlila restaurace. Proslýchá se, že by zde měla vzniknout nějaká vinárna nebo kavárna. A pod kopcem zase místní plánují otevřít minipivovar, u kterého by také mohlo vzniknout posezení," doufá v lepší časy Štěrbová.