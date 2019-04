Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) přistoupila k celkové rekonstrukci přejezdu kvůli jeho špatnému stavu a především aby zvýšila jeho bezpečnost. „Přejezd prošel kompletní rekonstrukci povrchu. Dostal nové odvodnění, nový železniční svršek i spodek a betonovou konstrukci odolnou vůči kamionové dopravě. Cena za opravu je pět milionů korun,“ upřesnil Marek Illiaš, tiskový mluvčí SŽDC.

Uzavírka silnice I/35 vyhnala auta po objízdných trasách, vlaky v uzavřeném úseku nahradily autobusy. Dopravu v centru Ostroměře navíc zkomplikovala oprava kamenného mostu, který byl v havarijním stavu. Silničáři využili uzavírky přejezdu a v centru obce komunikaci zcela uzavřeli.

„Se silničáři jsem mluvil a oprava mostu je před dokončením,“ informoval včera Deník starosta Tomáš Gabriel. Dnešním dnem je Ostroměř průjezdná, ale pouze v jednom směru.

V Ostroměři se přesto zabrzdíte, pokračuje zde rekonstrukce komunikace I/35. Letos zde Ředitelství silnic a dálnic ČR proinvestuje 60 milionů. Jednosměrný provoz je během opravy řízen pracovníky firmy a velké zpoždění tu nenaberete.

Ale doprava na pětatřicítce bude ještě „houstnout“ směrem k hořickému obchvatu, kde má být 25. dubna kvůli demolici uzavřen most.

Veškerá doprava pak povede 17 měsíců přes Hořice, konkrétně objížďkou po ulicích Husova a Táboritská. Stavba nového přemostění letos spolyká 130 milionů. Opravovat se bude i silnice I/32 v úseku Kopidlno v Jičínské ulici. Tady se investice zastaví na částce téměř 24 milionů.

Na šestnáctku se vrací těžká technika

Zabrzdíte také na silnici I/16 u Nové Paky, a to už od 15. dubna. Vloni položený tichý asfalt selhal, je vydrolený a dodavatel zakázky musí zjednat nápravu. Navíc nápor vozidel nevydržel ani opravený mostek na Kumburském Újezdu.

Akce za 26 milionů má tak dohru. Třícentimetrovou vrstvu asfaltu musí zhotovitel odfrézovat a zdarma položí povrch nový. V celém úseku se bude obnovovat vodorovné značení plastem a opravovat se bude i propadlý mostek. Podle prvotních odhadů má stát oprava půl milionu korun a provedena bude během deseti nebo čtrnácti dnů. Doprava zde bude řízena semafory a pracovníky firmy.

„Veškeré náklady půjdou na vrub zhotovitele,“ připomíná Miroslav Gregor z Ředitelství silnic a dálnic. Letos bude na Jičínsku zahájena oprava silnice z Osenic na hranici kraje (61,6 mil). Staví se přeložka Jičín – Robousy – Valdice za 130 milionů. Vylepšit by se měla například i vozovka z Markvartic do Rakova a Střevače za 13 milionů a z Tetína po Vřesník (34,4 mil). Opravy čekají i úseky z Úlibic do Kacákovy Lhoty (23,6 milionu) a ze Slavhostic do Jičíněvsi za 30 milionů.