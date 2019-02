Železnice – Žalostný pohled na zdejší lázeňský komplex by se měl změnit. Bývalá dětská léčebna už má nového majitele, který má se zařízením velké plány.

Areál koupila od současného vlastníka firma LED Sign, která provozuje velkoplošné obrazovky. „Jezdím kolem každý den do práce a sledoval jsem, jak to tu chátrá. Zkusil jsem se svým společníkem oslovit vlastníky, ale komunikace vzhledem ke stavu, kdy areál má dva majitele, z toho jeden žije dlouhodobě ve Švýcarsku, nebyla jednoduchá," popisuje první kroky jeden ze současných majitelů lázní Miroslav Veselý.

Při koupi se ale vyskytl další zádrhel. „Jedna z budov, bývalá škola, která stojí na pozemku, jenž jsme zakoupili, patří státu. Ten za ni požaduje námi neakceptovatelnou cenu. „Jednáme s úřadem pro zastupování státu v Jičíně, doufám, že se domluvíme i na ceně," říká Veselý.

Část objektu je nad očekávání dobrá, naopak někde zahlodal zub času víc. Budovy nebyly dvanáct let využívány, zničeno je vytápění, podlahy, poškozené je i zdivo.

Rekonstrukce

Po rekonstrukci by se do levého křídla lázní, podle prvních jednání, mohly přestěhovat ordinace dětského, obvodního lékaře a lékárna. Pravé křídlo má sloužit jako domov pro seniory. „Ve hře jsou zatím dvě varianty. Řešíme spolupráci s německou asociací, která zajišťuje umístění zahraničních seniorů. V jedné části by vznikly byty pro seniory, další patro zřejmě bude určeno bezmocným klientům. Druhou variantou je dům pro české seniory s tím, že zde budou klasické byty a podlaží pro klienty, upoutané na lůžko," přibližuje záměr Veselý.



Náklady na přestavbu léčebny se odhadují na dvacet milionů korun. Investoři je uhradí pomocí úvěrů a část zaplatí z vlastních zdrojů.

„Počítáme s tím, že část areálu odprodáme, konkrétně půjde o bývalou prádelnu a kotelnu, která může být využita pro malovýrobu," odkrývá svoji vizi Miroslav Veselý.



Nové zařízení nabídne přibližně 110 lůžek, pracovní příležitost by tu mohlo najít asi šedesát zaměstnanců. Pokoje budou pro dva a více klientů. Malometrážní byty pro seniory by měly být cenově dostupné.



První úpravy areálu proběhnou už v letošním roce, do září by mohly být otevřeny ordinace lékařů, které budou dostupné veřejnosti, a provedena úprava bývalého parku.

Domov pro seniory

Část, ve které je plánován domov pro seniory, má být zprovozněna do dvou let. Obnoven bude i společenský sál, majitelé tu chtějí vybudovat také kavárnu s letní terasou.



Miroslav Veselý doufá, že město Železnice záměr podpoří. Upozorňuje nás také na údajnou petici, která je prý směřována proti tomu, aby z lázní vznikla ubytovna. „Tuto spekulaci vyvracíme, žádná ubytovna tu nebude," tvrdí rezolutně Veselý.



O petici nic neví ani starosta města Jiří Kazda. „Pátral jsem po ni a nic nezjistil. Pan Veselý mě informoval o svých záměrech, i když zatím nebyl moc konkrétní. Samozřejmě jsme rádi, že objekt koupil a tím ho i zachránil. Jeho oživení určitě podpoříme, navíc by tu lidé mohli najít i zaměstnání," konstatuje starosta.



Lékař Vladimír Klos je jedním z praktiků, kteří by měli přestěhovat svoji ordinaci do nových prostor. „Ano, o této nabídce jsem byl před pár dny informován. Dnes si půjdeme objekt prohlédnout, musíme znát i podmínky dohody a pak nabídku zvážíme," konstatuje.



O tom, jak bude realizován záměr rekonstrukce léčebny, se bude moci veřejnost informovat na nových stránkách www.laznezeleznice.cz , kde se již od pondělí objeví první informace.

Osud lázeňského komplexu

Lázně využívající rašelinu vznikly v roce 1903, kdy je založil poštmistr Jan Vondrák. V roce 1953 vznikla v areálu rašelinných lázní léčebna dětské obrny. Léčebné metody jejích zakladatelů, prof. Vojty a prof. Lesného, proslavily zařízení po celé Evropě. Bohužel díky přístupu posledního provozovatele a nedořešeným restitučním sporům byla léčebna na podzim roku 2002 uzavřena.

O areál projevila zájem skupina bývalých pacientů, kteří si říkají Vláčkaři.

Současným majitelem komplexu je firma LED sign, která tu chce zřídit domov pro seniory.