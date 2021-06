“Na sídlišti opět obchází nabídka energií. před chvílí jsem jednoho vyhnala,” napsala ve čtvrtek do facebookové skupiny Nová Paka Pavlína Maximová. Při střetu zachovala chladnou hlavu a zavolala policii. To ale většina lidí ze strachu nebo studu neudělá.

Hlášení potvrdila i policejní mluvčí Iva Kormošová. “Kolegové v Nové Pace skutečně přijali oznámení o podomním prodeji. Vyjeli na místo, ale prodejce mezitím stihl zmizet. Naštěstí ho paní nepustila do domu,” uvedla Kormošová.

Přestože je podle policie čtvrteční hlášení ojedinělé, pod příspěvkem Pavlíny Maximové se začaly hromadit komentáře lidí, kteří se v poslední době s podomním prodejem také setkali. “Tady dnes byla divná blondýna, prý od plynařů,” napsal jeden z uživatelů. “Dnes byli u mamky v Achátové nabízet plyn,” doplnila další.

S podomními prodejci se za život setkal téměř každý. V roce 2013 dokonce vznikl o jejich praktikách dokument pod názvem Šmejdi. Označení zlidovělo a dnes se podle dokumentu označují právě podomní prodejci používající nekalé prostředky k ovlivňování zákazníků. Většinou oslovují lidi právě s nabídkou zdánlivě výhodných energií, jiných služeb nebo zboží. Má to ale háček. Jsou to velmi zdatní manipulátoři. Vlichotí se do přízně důvěřivému člověku a na základě neúplných, nepřesných nebo nepravdivých informací nabídnou smlouvu o dodávce levné energie. Ve výsledku ale podvedený zaplatí mnohem více a k tomu vysoké penále, pokud se rozhodne od smlouvy odstoupit. V největším ohrožení jsou starší občané, kteří žijí sami a nedokážou prodejce důrazně odbýt.

Podle starosty Nové Paky Josefa Cogana dělá město pro potírání podomního prodeje, co může. “Nejhorší jsou případy, kdy tito prodejci nejdříve zavolají. Hlavně starší lidé nechtějí být hrubí a tak telefonicky odsouhlasí schůzku. A jakmile si je pozvou domů sami, už nemůžeme nic. Navíc to potom často ani nenahlásí, protože se stydí, že se nechali podvést,” uvedl starosta.

Právě nahlášení na policii by přitom často ušetřilo obětem šmejdů hodně pozdějšího trápení. “Lidé mohou zavolat i na městský úřad. My tam ale stejně pošleme hlídku,” doplnil Cogan. V časech, kdy ještě podomní prodej nebyl zakázaný, se podle něj stávaly i případy, kdy do ulice přijelo velké auto, z něj vyskákalo hned pět prodejců a šli ode dveří ke dveřím. Než stihla přijet hlídka, byli už pryč.

Jakmile ošálený člověk smlouvu podepíše, už se podvod jen těžko prokazuje. I přesto je ale důležitě čin nahlásit. Pokud se na základě více hlášení prokáží nekalé praktiky, může firma dostat pokutu až 5 milionů korun.

Nejúčinnější obranou proti energetickým šmejdům je především pamatovat na to, že seriózní obchodníci po domech neobcházejí. Dále platí pravidlo nikoho nezvat dovnitř, po telefonu nic neodsouhlasit a především nic nepodepisovat. Jen tak je možné se vyhnout mnohdy velmi významným finančním ztrátám.

Podomní prodej v uplynulém desetiletí zakázala i další města v okrese. Kromě Nové Paky stále platí například v Jičíně, Hořících nebo v Lázních Bělohradě. V nouzovém stavu, který platil od loňského roku až do půlky letošního dubna byl navíc podomní prodej zakázán plošně po celé republice. Přesto se ale podvodníci stále objevují a využívají hlavně strachu a nejistoty lidí. “Mladší ročníky se většinou nedají. Ale u těch starších je to o strach. Stačí jeden podpis a budou mít velké problémy,” uvedla autorka příspěvku Pavlína Maximová.