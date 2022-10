I vloni město jako podmínku pořádání závodu u Šibeňáku stanovilo pro organizátory povinnost navrátit po akci trať do původního stavu. Rozblácené cesty ale zmizely až na jaře, kdy se porost přirozeně obnovil. „Letos organizátoři položí koberce, díky kterým budou přístupové cesty v naprostém pořádku. Ostatní plochy, kde není trvalý cílený pohyb lidí, se díky přirozené obnově vzpamatují brzy," uvedl mluvčí radnice Jan Jireš.

Největší výtky vznesli obyvatelé sídliště Husova, kteří na cesty okolo Šibeňáku celoročně vyráží na vycházky s dětmi. „Chodíme tudy minimálně jednou týdně. Závod mi tu nevadí, jeden den omezení přežijeme, ale ještě několik měsíců poté jsme s malými dětmi a kočárkem šlapali po rozblácených cestách," zavzpomínala Jičíňačka Andrea.

Podle starosty Jičína Jana Malého se nicméně po zimě podařilo vrátit lokalitu do původního stavu. „Porost se na jaře v krátké době v pořádku obnovil a brzy nebylo znát, že by tam nějaká taková akce byla,“ doplnil. Po skončení závodů lokalitu důkladně zkontrolují pracovníci jičínského odboru životního prostředí a pokud to bude nutné, sjednají s organizátory nápravu nedostatků.

Pozor na omezení

Závody přinesou částečné omezení v dopravě. Dojde k úplnému uzavření ulice Šibeňák a vjezd k domům bude umožněn z Allanových Sadů. Oproti loňsku, kdy závod omezila proticovidová opatření, lze také očekávat vyšší účast diváků.

Když pomineme nepříjemnosti s rozježděným terénem, cyklokrosové závody u Šibeňáku jsou mezi Jičínskými hodnoceny převážně kladně. Ještě v lednu 2020 se konaly v lokalitě pod Čeřovkou, tehdy se dokonce jelo Mistrovství ČR. S ohledem na probíhající stavební práce v lokalitě Kasárna bylo nutné pro tak velkou sportovní událost najít jiné místo. Trať okolo Šibeňáku je svým rovinatým profilem zdánlivě jednodušší, loni v prosinci ale závodníkům jízdu zkomplikoval rozbředlý sníh, uklouzané zatáčky a bahno lepící se na kola.

Cyklokros má v Jičíně dlouholetou tradici. „Moderní historie cyklokrosu v Jičíně se začala psát přibližně před osmi lety, pamětníci však vědí ještě o dřívější éře z 80. let 20. století,“ doplnil Jireš. Cyklokrosové závody pořádá s přispěním města Cykloklub Jičín.