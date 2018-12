Do adventu jsem někde vklouzli tiše, jinde s burácením

Jičínsko - Čas adventní uvedly vánoční trhy s rozsvěcením vánočních stromů.

První adventní víkend v Jičíně.Foto: Deník/ Veronika Peclinovská

V Hořicích a Nové Pace svítily už v sobotu, v Jičíně se rozzářila výzdoba města i s vánočním stromem v neděli navečer. I přes nepřízeň počasí si přišlo slavnostní okamžik vychutnat hodně diváků.

Z novopackého náměstí některé naopak vyhnal burácející ohňostroj, ohlušujících ran se prckové báli. „Dědo, to už letí ten čert?“ vzlykal v náručí asi tříletý chlapeček. Místo poklidného rozjímání u stromečku střídala jedna rachejtle druhou. Ježíškovi by se asi takový humbuk nelíbil, ale doba si to zřejmě žádá. Tak poklidný advent!