Pokud se auto pohybuje rychlostí 130 km/h, urazí celkem 36 metrů za sekundu. Pokud se tedy bude řidič věnovat například navigaci nebo otevírání lahve „pouhých“ pět sekund, urazí bez sledování situace na vozovce 180 metrů. „Ať lidé za volantem telefonují, jí, ladí rádio nebo okřikují dítě nebo svého čtyřnohého mazlíčka na zadní sedačce, jsou to dle veřejně dostupných studií situace stejně nebezpečné, jako řízení pod vlivem alkoholu. Úroveň pozornosti telefonujícího řidiče se dá srovnat s řidičem, který má 0,8 promile alkoholu v krvi,“ popisuje Jaroslav Král z ČSOB Pojišťovny.

„Jedna z prvních věcí, kterou prvožadatelům říkáme, je, že my nikam nespěcháme. Spěch je obecně jeden ze základních problémů řidičů. Z našeho pohledu je spěch možná prvopočátkem nepozornosti za volantem. Řidiči si neuvědomují, že čím rychleji jedou, tím rychleji se v dané – nebezpečné – situaci ocitají, a tím dříve musí na vzniklé aspekty reagovat. S tím je potom spojená i zmíněná nepozornost jako je mobilní zařízení v ruce, hlasitá hudba, horší zdravotní stav atd.,“ doplňuje Petr a Jan Vurmovi z autoškoly Vurm.

Policie i pojišťovna se shodují, že nejčastější příčinnou nepozornosti jsou mobilní telefony, ale při řešení následků dopravních nehod se setkávají s řadou dalších situací, kterými řidiči vysvětlují, proč se plně nevěnovali řízení:

· Využívání mobilního telefonu – telefonování, psaní SMS, hraní her, sledování sociálních sítí, videí…

· Jídlo a pití za volantem – v případě konzumace jídla mozek upíná pozornost k příjmu otravy, nikoliv k řízení.

· Ladění rádia/klimatizace/GPS – používání bezdotykových displejů.

· Řízení ve špatném fyzickém stavu – kocovina, zlomená ruka, nachlazení…

· Pes na sedačce spolujezdce nebo dokonce na klíně řidiče.

· Interakce s dítětem na zadní sedačce – podávání jídla, snaha dítě zabavit…

· Emocionální diskuse se spolujezdcem – hádka s parterem, kolegou…

· Poslech hlasité hudby – podle průzkumů hlasitá hudba otupuje prostorové vnímání a může zkreslovat vzdálenosti.

· Úprava zevnějšku nebo svlékání/převlékání oblečení.

· Řízení se sluchátky – podle průzkumů tak řídí každý desátý řidič

· Skryté a neočekávané zdravotní příhody – epilepsie, křeč…

Nepozorností ohrožujete i jiné. Cena za ni je vysoká! Řidič se nevěnoval řízení a při projíždění pravotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím motocyklem. Při dopravní nehodě došlo k pádu motocyklisty a jeho těžkému zranění, se kterým byl transportován letecky do nemocnice. Motocyklista ochrnul, stal se invalidní a doživotně potřebuje péči třetí osoby. Škoda přesáhla 30 milionů korun. Řidič nákladní soupravy s návěsem se nevěnoval řízení a přejel ve vozovce do uzavřeného jízdního pruhu, kde probíhala oprava komunikace a srazil pracovníky opravy silnice. Následně řidič narazil do odstaveného stojícího vozidla. Při dopravní nehodě došlo k úmrtí tří lidí a jednomu těžkému zranění s doživotními následky. Celková škoda přesáhla 14 milionů korun.