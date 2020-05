Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové již poosmé organizuje dvoudenní výtvarný festival Dny otevřených ateliérů - (DOA). Letošní ročník se uskuteční 13. a 14. června na různých místech Královéhradeckého kraje. Výzvu letos vyslyšelo na tři desítky výtvarníků a institucí nejrůznějších oborů a zaměření. Návštěvníci tak budou moci zavítat jak do renomovaných galerií, tak i do dílen malířů, hrnčířů, sochařů, řezbářů ale i designérů.

Dny otevřených ateliérů zvou do galerií i zahrad. | Foto: Impuls HK

Za jednotlivými umělci se můžete vypravit například do Náchoda, kde tvoří řezbář a sochař Zdeněk Farský. Tvůrkyně uměleckých šperků Sylvie Majerová zve do své umělecké laboratoře v Potštejně. V Ateliéru zvonaře a hrnčířky v Deštném v Orlických horách bude možné nahlédnout do výroby zvonů. Hradec Králové zastoupí Ateliér Labyrint nebo grafické a tiskařské studio UPUPAEPOP. Za některými se návštěvníci mohou vypravit do malých roubenek a chaloupek jako třeba do keramického Ateliéru Klára Schück v Markoušovicích.