Obdarovat můžete svoji milovanou polovičku, ale také někoho, kdo třeba ještě nikdy knížku nedostal. Darujte novou či použitou knihu dítěti ve svém okolí, doneste pohodové čtení do čekárny, do dětských domovů, nemocničních oddělení, nízkoprahových zařízení nebo do domova pro seniory.