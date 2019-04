Podnět k územním změnám vzešel od obce Tuř, pod níž Hubálov nyní spadá. Důvodem jsou rozsáhlé, vzájemné neshody mezi obyvateli Tuře a Hubálova.

Otázka realizace územních změn spočívajících v oddělení katastrálního území obce Hubálov od Tuře a připojení k Jičínu se řeší od počátku roku 2018. Rozhodnutí po prvních jednáních bylo posunuta na dobu po komunálních volbách. „Na upozornění právního oddělení jsme celou věc konzultovali na ministerstvu vnitra, tady nám schválili veškeré postupy,“ popisuje přípravy starosta Jan Malý.

„Na ministerstvu se zabývají tím, že starosta obce nechce pustit území ze svého katastru. S tím, co řešíme my, se ještě nesetkali,“ podotýká místostarosta Petr Hamáček. Podle starosty Jana Malého by se dohoda o přidělení Hubálova k Jičínu mohla podepsat do konce roku. „Vše budeme konzultovat se starostou Tuře . Další pokyny pro občany pokud jde o občanské průkazy, řidičský průkaz máme připraveny,“ pokračuje Jan Malý.

„Je otázkou, zda Tuř záměr nakonec schválí, “ obává se místostarosta Petr Hamáček.

Oddělením Hubálova totiž přijde Tuř o čtvrtinu rozpočtu. „Obec Tuř je připravena v případě pondělního schválení územní změny na zastupitelstvu Jičína, přistoupit k jednání a podepsat dohodu o převodu katastrálního území obce Hubálov s příslušenstvím,“ reagoval Martin Řehák, starosta obce Tuř.

Pokud zastupitelé tento krok schválí, město připraví základní dohodu včetně převodu dvou nemovitostí, a tím je zbrojnice a společenským dům. Prvním úkolem Jičína je pak je vypracování územního plánu a pak postupně investice realizovat. „Po územním plánu bychom měli nechat vypracovat studii, která nám řekne, co dál, pokud jde o zásobování Hubálova vodou, jak dál s kanalizací, komunikacemi. I obyvatelé Hubálova o tom vědí a určitě nenastane to, že příští rok bude krácen rozpočet Jičína,“ zdůrazňuje starosta Jan Malý. Podle něho není důvod, aby se k této dohodě konalo referendum. Mimo to proběhly konzultace jak mezi obyvateli Hubálova, tak vedením obce Tuř, dále se uskutečnila řada místních šetření, které měly zmapovat situaci ve vesnici, a věc byla již několikrát projednána i se samotnými zastupiteli.