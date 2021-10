Co je ve Vysokém Veselí nového?

Za zmínku určitě stojí socha na náměstí. Když se po válce dostali k moci soudruzi, vysadili park a sochu zlikvidovali. U kostela byly složené kusy a my jsme po nich jako děti lezli. Sochám ale chyběly ruce a podobně. Tak jsme je nechali zrestaurovat. Stát nám trochu pomohl, dostali jsme na to 200 tisíc. Ale cena se i s novým chodníčkem vyšplhá k 700 tisícům. Bylo to hodně zničené, ale lidem se to líbí a sklízíme za pochvaly.

Jeden z největších projektů poslední doby je oprava školy. Jak je na tom?

Právě dokončujeme druhou etapu, opravu zámku. V něm sídlí mateřská škola a první stupeň základní. Velkou budovu jsme dělala v roce 2011 a zámek teď děláme z gruntu – zateplení, nová střecha, komplet krytina, nová vzduchotechnika do školní jídelny. Změnilo se vytápění tepelným čerpadlem, takže se měnily i okna a dveře. A taky všechno osvětlení. Jde to přes dotaci, celkem to vyjde na 22 milionů. Asi dva roky jsme na tuhle akci šetřili, ale teď jsme si nakonec museli vzít i šestimilionovou půjčku.

Co tady lidem momentálně nejvíc chybí?

Nemáme tady zubaře ani dětského lékaře. Zkoušeli jsme sehnat doktory všelijak, ale je to bez šance. Na to, že tady není zubař, si lidé stěžovali hodně, ale museli si najít zubaře jinde. Zkoušeli jsme to přes známosti na Lékařské komoře, oslovili jsme i Poláky, jestli by sem nechtěli jít. Bezvýsledně. A tohle většina lidí nepochopí. Myslí si, že pro to neděláme dost.

Je velký problém v dnešní době sehnat odborníky?

Dnes je problém sehnat i zedníka. Třeba chodníček k té soše si děláme svépomocí, pracují na tom naši tři zaměstnanci. Jinak by to nebylo. Na malou akci nikoho neseženete. Nikdo nemá zájem o malé zakázky. Ale sehnat lidi na velké projekty za pár milionů není problém.

A co další služby ve Vysokém Veselí?

Pokrytí službami není moc dobré. Máme dva obchody na náměstí - jednotu a vietnamskou večerku. Když to tady začal majitel opravovat, lidi trochu nadávali. Ale teď jsou rádi, že tu je. Má otevřeno do večera a je tu i o víkendech. Také jsme rádi, že se sem nastěhoval jeden podnikatel ze Sobotky, který provozuje hospodu u rybníka a pomáhá zvelebovat město. To tady funguje dobře. Ale jinak služeb moc nemáme.

S jakým rozpočtem ročně pracujete?

Pohybujeme se okolo 12,5 milionu korun. Když z toho odečtete mandatorní výdaje, zbude takových pět. Ale to jen pokud se šetří. Teď jsme financovali hodně našich projektů, tak příští rok zase musíme dělat něco pro lidi. Je potřeba nové dláždění.

Máte problém s místními komunikacemi?

Do Slatin odsud vede dobrá silnice, ale na druhou stranu dělali silnici ve stejnou dobu, jen jiná firma. A ta už je zase rozbitá. Hodně jich je špatných, ale všechny jsou krajské. My bychom neměli šanci tolik cest ufinancovat.

Daří se vám nalákat do města i mladší generace?

Zůstávají tady hlavně mladí místní. Zrovna teď rozjíždíme druhé kolo prodeje parcel, do kterých jsme loni zainvestovali. Prodej ale musí jít přes notáře, aby to bylo spravedlivé a nikdo nás nepodezříval z nadržování.

Co čeká Vysoké Veselí v blízké budoucnosti?

Podali jsme si žádost o dotaci na revitalizaci parku na náměstí. A ve škole, kde je všechno teď nové, tak je tam už jen jeden poničený park, tam taky chceme udělat novou výsadbu. Teď už snad hodnotí žádost, kterou jsme podali na tělocvičnu. Chceme vyměnit podlahu, protože tam jsou propadlé parkety z roku 1978. Ale všechno to trvá. V lednu jsme podali žádost a teď jsem se dozvěděl, že jsme se posunuli k hodnocení. Jsem zvědavý, jak to zase zdůvodníme. Protože máme podepsanou smlouvu s dodavatelem a mezitím zase všechno zdražilo.