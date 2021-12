Vyšetřovatelé dosud neví, co přesně požár v pondělí 20. prosince způsobilo. Všechno se seběhlo rychle. V jednom momentu ještě Míša mluvila po telefonu s otcem, během deseti minut už v bytě šlehaly plameny a šířil se jedovatý kouř. Následkem požáru na místě zemřela Míšina babička. Dívku museli záchranáři resuscitovat a po obnovení srdeční činnosti ji vrtulníkem transportovali do nemocnice. Její stav byl však od počátku velmi vážný a z kómatu se už neprobudila. "Bohužel musím s těžkým srdcem potvrdit, že Míša týden po požáru v nemocnici zemřela. Je to nepředstavitelná bolest," uvedla ve čtvrtek 30. prosince do telefonu Míšina maminka Kristina, která žije v Teplicích.