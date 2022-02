Devětačtyřicetiletý chrudimský rodák Luboš Hnát je tělesně postižený vinou dětské mozkové obrny. Tvrdí, že nebýt devadesátých let, zůstal by doma zavřený mezi čtyřmi stěnami. „Byla to doba společenské změny a pro mě osobně znamenala, že jsem se začal zařazovat do normálního života. Komunisti mě odsoudili k nicnedělání. Takže kdyby nebylo devadesátek, tak jsem nevystudoval dvě vysoké školy a byl bez práce. Seděl bych doma na zadku a brečel,“ řekl Luboš Hnát, který pracuje v Praze jako analytik pro práci s databázemi v jedné z velkých pojišťoven.

Jeho celoživotním koníčkem je hudba – před deseti lety založil webový časopis Rockový svět přinášející rozhovory, recenze a další zajímavosti. „Mám spoustu přátel, rád s nimi zajdu na pivo, jsem šťastný,“ dodal.

Devadesátky katapultovaly sociální služby směrem k lepšímu. Tvrdí to ředitel Domova sociálních služeb ve Slatiňanech na Chrudimsku Miroslav Kubín, který nastoupil do funkce v létě roku 1994. „Do doby společenských změn u nás, v tehdejším Ústavu sociální péče, panovala přísná režimní opatření. Návštěvy klientů se konaly jen o víkendech, a to jednou za 14 dní. Rodiče a příbuzní mohli spatřit své blízké jen na chodbě u vrátnice a vůbec se nesměli podívat, kde a jak bydlí,“ poznamenal Kubín.

Ústav sídlil v klášteře a o klienty se staraly řádové sestry. Ani jejich láskyplná péče ale nemohla dát mentálně postiženým lidem víc, než totalitní režim dovoloval.

Potom však přišlo období velkých politických, ale i legislativních změn. Dosud zanedbávaná oblast sociální péče se dostala do středu pozornosti a slatiňanský domov najednou získával spoustu podpory, a to i finanční z tuzemska i zahraničí. Vlnu zájmu a solidarity mohl konečně zveřejnit tisk a další sdělovací prostředky, takže se z ústavů pro mentálně postižené odstranila klecová i síťová lůžka a oblast sociální péče zamířila k lepším časům.

Luboš Hnát (vpravo) získal navzdory tělesnému postižení dva vysokoškolské tituly a má spoustu přátel z hudební branže. Na snímku je s nedávno zesnulým Lubošem Andrštem.Zdroj: Kateřina Smid

Dnes, po více než třiceti letech, klienti domovů sociálních služeb v Pardubickém kraji žijí v bytech a domech v rámci chráněného bydlení. Pokud to jejich stav i epidemická situace dovolí, zúčastňují se společenských a kulturních akcí, někteří mohou chodit do zaměstnání. K tomu jim napomáhají i neziskové organizace.

„Díky vlně nadšení a evidentní potřebě změny přístupu k lidem se zdravotním znevýhodněním přišla z USA v polovině devadesátých let do České republiky metoda Podporované zaměstnávání. Ve zkratce jde o to, že lidé se zdravotním znevýhodněním mohou pracovat a také úspěšně pracují na běžných pracovištích bez předchozího nácviku v umělých, často ústavních podmínkách,“ vysvětlila ředitelka organizace Rytmus Východní Čechy Hana Kombercová.

Za dvě dekády působení této organizace v Pardubickém kraji se podle jejích slov podařilo zaměstnat víc než 600 lidí se zdravotním znevýhodněním. Tito lidé mají svou práci, plat, šéfa a kolegy z běžné společnosti. „Díky možnosti sdílet informace a zkušenosti s kolegy z celé Evropy nebo světa může i naše neziskovka používat nové metody a trendy v podpoře lidí se zdravotním znevýhodnění a uplatňování jejich práv,“ dodala ředitelka.