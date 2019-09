Pohádkový festival je tu v první řadě pro děti a ve čtvrtek dopoledne jich do centra Jičína dorazily stovky.

Stovky dětí si ve čtvrtek užívaly pohádkový festival. | Foto: Deník / Radka Tobolková

Pobíhaly tu nejen s rodiči a prarodiči, ale i v rámci školních výletů. Zejména pro učitelky z mateřských škol je uhlídání jejich svěřenců v davu lidí trochu oříšek. Zkouší různé triky od stejně barevných kšiltovek a triček až po reflexní vesty. „Pro nás by sice bylo jednodušší zůstat s dětmi ve třídě, ale ony si to tu užijí a na tom záleží,“ říká s úsměvem jedna z učitelek a při tom stále okem hlídá svoji třídu. Pro nejmenší je připravena řada tvůrčích dílen, některé z nich jsou zapojeny do hry Putování s loupežníky.