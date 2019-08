Organizátoři festivalu Jičín - město pohádky finišují s přípravami 29. ročníku. Ten letošní se ponese v duchu Pohádek a pověstí z hradů a zámků Českého ráje aneb Znám já jeden krásný zámek.

Pohádkování začíná v historickém centru Jičína 11. září a pokračuje do 15. září. Vstupné se na festivalu nevybírá kromě sobotního celodenního programu, v němž je letošní hvězdou večera skupina Jelen. Letos přistoupili pořadatelé k razantním změnám. Děti do 150 cm mají vstup zdarma (vloni 30 Kč), děti nad 150 cm do 17 let zaplatí rovných sto korun (původně 120), stejně jako senioři nad 70 let. Pro dospělé se vstupné navyšuje o 80 Kč, a to na 250 korun.