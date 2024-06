Lázně Bělohrad a.s. se v minulých dnech zaměřily na bezpečí svých pacientů v online světě.

Z přednášky v Dětských lázních | Foto: Lázně Bělohrad, a.s.

Po úspěšné přednášce o bezpečnosti na silnicích se Dětské lázně pustily do tématu bezpečí na internetu. „Tady sice děti tráví většinu času venku, ale jakmile se vrátí do pokojů nebo domů, opět skloní hlavy k mobilům. To my neovlivníme, ale můžeme jim alespoň říct, jak se na internetu chovat, aby neublížily sobě ani někomu jinému,“ vysvětlila záměr vrchní sestra Dětských lázní Blanka Bönischová.

Právě tomu se věnuje projekt E-Bezpečí fungující jako součást Centra prevence rizikové virtuální komunikace. „Chybou není internet jako takový. Negativní prostředí z něho dělá až člověk,“ zahájil svoji přednášku v Dětských lázních Pavel Schweiner, manažer vzdělávacích akcí E-Bezpečí. Během hodiny a půl ukázal řadu případů, se kterými se denně potýká. Všechny posluchače zasáhl příběh dívky ze základní školy, kterou spolužáci sociálně vyloučili z online komunikace a na založené stránce plánovali její vraždu. I když se událost obešla bez zranění, celá situace psychicky ovlivnila dívku i její rodinu. „My uvádíme, že se kyberšikana objeví v každé škole a já tvrdím, že dokonce v každé třídě,“ představuje jednu ze statistik Pavel Schweiner. „Mým cílem není vás strašit nebo vám něco zakazovat, jen se vám snažím ukázat, jak se cítí oběť.“

Dalším z témat přednášky byl sexting neboli elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. „Od roku 2012 sexuálních útoků na děti přibývá. Prevence nestačí. Nedokážeme to vyhrát,“ s povzdechem říká Pavel Schweiner a dodává, „děti nechápou, že nahé fotky se na internet prostě nedávají.“ Podle studie z roku 2018, které se účastnilo více než 270 respondentů ve věku 18 až 25 let, poslalo takový materiál přes 39 % dotázaných. V poradně E-Bezpečí ale řeší případy, ve kterých sexuální obsah posílají nezletilí, dokonce děti do 15 let věku.

„Začínají s tím už v 8 letech. Berou to dokonce jako samozřejmost. Když jim někdo pošle fotku genitálií automaticky odpovídají stejně,“ popisuje po přednášce zdravotnímu personálu v Dětských lázních Pavel Schweiner a dává k přečtení jednu ze zpráv, které přichází do poradny E-Bezpečí. „Prosím o radu, přistihli jsme naši 9letou dceru, jak posílala nahé fotky, videa a chatuje ve 2, 4 a 6 hodin ráno s neznámým klukem…“ Text dál pokračoval, ale přednášející automaticky navázal ve výkladu, „doporučujeme před spaním sebrat dětem telefony.“ Dále uvádí, že by rodiče měli s dětmi včas promluvit o sexu a vysvětlit, co je a není v pořádku. „Nejčastějším zdrojem informací je pro ně internet, pak kamarádi a na třetím místě maminky. Ty to trochu zachraňují, ale všimněte si, že tátové jsou až na osmém místě. To je špatně,“ upozorňuje Pavel Schweiner. Přitom právě kluci pošlou svoji obnaženou fotku na vyzvání sexuálního predátora dříve než děvčata.

„To jsou šokující informace, které by měl znát každý rodič. My je v jejich roli nemůžeme nahradit, ale chceme znát rizika, abychom jim z pozice lékařů, sester, ošetřovatelů, vychovatelů a učitelů v Dětských lázních mohli co nejlépe předejít,“ shrnuje dojmy z přednášky ošetřovatelka Anna Košátková. „I když se v Dětských lázních zaměřujeme primárně na fyzické zdraví a pečujeme o pacienty s problémy pohybového aparátu, obezitou, kožními, neurologickými nebo gynekologickými potížemi, nezapomínáme ani na psychické zdraví. V tomto věku jsou děti přirozeně zvědavé, ale ještě nedokážou domyslet, jaké následky může mít jejich neopatrné chování. Proto dbáme nejen na jejich výuku školní, ale i sociální,“ vysvětluje MUDr. Jitka Ferbrová, náměstkyně pro strategii a rozvoj Lázní Bělohrad a.s.

Sexting a kyberšikana ale rozhodně není jen záležitost dětí a mladistvých, „pravidelně řešíme případy dospělých lidí, kteří jsou mnohdy i velmi vzdělaní,“ upřesnil Pavel Schweiner z projektu E-Bezpečí. Proto Lázně Bělohrad a.s. následně uspořádaly přednášku také pro své klienty na hotelu Grand.

Pokud jste i vy obětí nebo svědkem podobné situace a potřebujete poradit nebo pomoci, obraťte se poradnu E-Bezpečí na stránce www.napisnam.cz. Více informací najdete také na www.stipcybercrime.cz nebo www.e-bezpeci.cz.

Veronika Kašparová