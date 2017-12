Dětenický betlém znovu ožívá

Dětenice - Příběh dětenického betléma, jehož počátek se datuje do devatenáctého století, ožívá v jednadvacátém století.

Potomci autora betléma Vincence „Čeňka“ Novotného vdechují společně s dalšími zručnými řemeslníky a umělci život papírovým postavičkám, které se dokázaly za zvuku hudby pohybovat. Okouzlovaly naše předky a určitě osloví i nás.

Betlém vznikl na přelomu 19. století rukou fotografa Vincence Novotného (1845-1928) z Dětenic. Jeho historie je rovněž spjata se zaniklým libáňským fotoateliérem jeho syna Josefa Novotného (1887-1954).

Základem betléma je dřevěná několika úrovňová konstrukce, která dosahuje šíře téměř čtyř metrů. Na ni nasadil autor papírové kulisy města, krajiny a zejména figury. Papírových bylo více jak padesát a dřevěných, určených k pohybu, více jak dvacet. Pohyb zprvu obstaral ruční pohon, a to klika a závaží, později elektromotorek. Díky této modernizaci se figury hýbaly a hudba hrála. Betlém byl pro veřejnost dostupný napřed v chalupě Vincence v Dětenicích č.p.24. a následně byl pro svou nadměrnost synem Josefem přestěhován do fotoateliéru v Libáni. Odtud pak do modlitebny Církve československé husitské, kde ho potkává smutný osud. Je rozdělen na dvě části, z nichž jedna končí na hromadě uhlí.

O záchranu se zasloužila rodina

Odsud byly segmenty v roce 1998 rodinou zachráněny a tím započala cesta k jeho obnově.

Trosky z modlitebny byly převezeny do chalupy v Dětenicích, kde betlém vznikal a kterou stále vlastní potomci Vincence.

Do opravy dřevěné konstrukce a hudebního stroje se vložil opravář varhan Vojtech Jonáš a do záchrany papírových součástí a figur studentka restaurátorské školy Klára Řezáčová. Její práci od roku 2013 převzalo Centrum pro restaurování a památkovou péči v Litomyšli (součást Fakulty restaurování UPa). Veškeré záchranné a restaurátorské práce mají být hotovy do června příštího roku.

„Betlém chceme představit veřejnosti v nově vytvořené expozici včetně jeho historie a celého postupu obnovy. Rádi bychom ho ve spolupráci s obcí Dětenice umístili do památníku J.B. Foerstra v osenické škole, který je celoročně přístupný,“ přibližuje cíle spolku Dětenický betlém, z.s. jeho předseda Jan Volák.

Spolek pro záchranu dětenického betléma, jehož členy jsou přímí potomci Vincence „Čeňka“ Novotného, vznikl právě kvůli záchraně betléma. Za tímto účelem založil i sbírkový účet č. 3011196962/2010 u FioBanky, na který je třeba získat ještě 160 tisíc korun. Více na www.detenickybetlem.cz.

Obnovu, která se nachází v posledním dějství, můžete tak sledovat a svým zapojením podpořit i vy. „Podpoříte tím úsilí, které spojuje historii našich předků a míst,“ říká Jan Volák.